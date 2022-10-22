致富智庫：跟有錢人做朋友可脫貧？專家指最好把握呢個時間...

傳統思想認為，家庭組成及「明星」學校先可以有助脫貧？不過，美國一項最新研究卻發現，原來脫貧的關鍵在於與有錢人做朋友。

有關研究方法是透過匿名方式，抽取7,200萬名活躍於Facebook帳號的美國人，研究對象涵蓋84%、年齡由25至44歲的成年人，再藉由郵遞區號、朋友及大學等多種特徵估算他們的收入。

而經由哈佛、史丹佛大學等4位教授合作研究發現，對於窮小孩，如果他們可以在一個跨階級友誼更多的地區生活，對他成年後的收入將有顯著增加的正面影響，舉例說若窮小孩在一個可以交到70%有錢朋友的社區中長大，他未來的收入將會增加20%。

該研究將跨階級友誼稱作「經濟連結」(economic connectedness)，以明尼蘇達州的溫斯特德及喬治亞州的康利來說，這兩個地區的家庭收入中位數相近，但居於溫斯特德的人長大後的收入增長，以及社會向上流動的程度卻比康利高，研究發現主因是溫斯特德的窮人有更多有錢朋友，反映經濟連結程度較高。

此現象更可以套用在貧富不一的社區當中，不管是相對較窮或相對較有錢的社區，只要該區內的人有機會結交到更有錢的朋友，該社區的社會向上流動性就愈高。

同時，該研究亦意外發現，以往認為學校品質及其他類型的社會資本(包括與相似背景的人交朋友、社區中志願服務的比例)對向上流動的影響程度其實有限，甚至是不太重要。研究指出，即使缺乏這些社會資本，只要有跨階級友誼，就有助小孩未來收入增加。

那麼如何結交有錢朋友呢？除了有賴政府或慈善組織的行動外，首先你最好調整自己的心態，如果你有意變有錢，或許可敞開心胸去結識不同階層的朋友。

該研究作者之一、紐約大學財經學教授Johannes Stroebel稱，想要增加經濟連結，應更關注使不同收入的人之間產生互動。研究認為，高中可能是很好的機會，因不同階層的人在高中都交到類似數量的朋友，而且是他們出社會前通常交到終生好友的地方。

至於針對已投身社會的人士，當地一個非牟利組織Inner City Weightlifting將貧窮背景的人培訓成私人健身教練，讓他們教導更有錢的客戶，雙方便有更多機會建立友誼。

無論你同唔同意以上的研究結果，但俗語有云「出外靠朋友」，這在你的成長過程中都佔據一定程度重要性，至於能否達致成功，個人付出多大努力始終是重要的一環。