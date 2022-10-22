聯儲局放風下月加息0.75厘　惟之後或減慢收水

有「聯儲局線人」之稱、負責報道聯儲局新聞的美國記者Nick Timiraos於最新的文章中指出，聯儲局預計將在11月1日至2日的政策會議上加息0.75厘，並將討論是否以及如何向外界傳達12月放緩加息步伐的信號。

聯儲局向來有透過媒體向市場放風的不成文傳統。市場基本上都默認地把這些「傳聞」當成官方認可的立場，其重要程度甚至比起個別聯儲局官員(無論有沒有投票權)在公開場合的言論更具參考意義。

在最近剛獲得諾貝爾獎的聯儲局前主席伯南克時期主政時期，聯儲局會透過當時擔任某報章首席記者的Jon Hilsenrath向公眾放風，後者因而獲得「聯儲局線人」、「伯南克打手」等稱號，並且頻繁地接受其他報章、電視台的採訪。

因為Hilsenrath所擔當的角色及其影響力，當時耶魯大學教授、摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)甚至戲稱︰「Hilsenrath才是真正的聯儲局主席」，又謂當Hilsenrath開發表文章後，聯儲局也別無選擇，只能根據他的言論作出行動。

在Hilsenrath退下前線後，「聯儲局線人」的稱號則由Timiraos繼承，市場亦繼續保留了一貫態度，對這位「新線人」所提供的一切消息照單全收，甚至各華爾街大行也會根據他的言論制訂及修改其預測報告。