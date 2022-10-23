鄺紫珊：料明年下半年全球央行貨幣政策或再轉向寬鬆

中共二十大會議在北京舉行，工作報告將網路及工業發展列為重點項目。由於習近平展開第三個五年任期，相信原先推行的經濟政策將很大機會延續，加上此次會議並沒有重申「房住不炒」，意味中央對內地樓市的政策暫沒有再強硬的措施出台，國內房產市場有望穩定下來，也為股市帶來正面消息。

美國聯儲局繼續鷹派加息力度，讓市場對風險性資產的投資意欲轉趨保守，資金也有撤出趨勢，加上市場也擔憂內地防疫政策導致經濟復甦力道不如預期，MSCI中國指數在9月時跌幅達18.4%，至今內地股市表現仍持續表現不佳。

從最近二十大發放的信息顯示，國內政府已加大對房地產活動的扶持力道，宣布以階段性調整差別化住房的信貸政策，相信可望減低首次購買房產民眾的房貸貸款利率負擔。另外，中央仍是貫徹「動態清零」，但預料防疫政策仍可小幅度有序開放，但為避免疫情感染可能會擴大，預期國內未來兩季經濟增長仍可能持續疲弱。

現時中國受防疫封控與房地產危機等問題困擾，導致經濟復甦進程很大程度受影響，也加劇了財政可持續性風險。有投資銀行的報告預估，防疫與地產問題將導致今年中國的財政缺口達4萬億人民幣，由於財政迅速惡化可能性提高，將可能推動政府於2023年調整一貫的動態清零政策。隨着中共二十大會議結束，政府將展示其積極推動政策及提振經濟的信心，政策的力度將讓經濟不致完全脫軌。

市場普遍對全球股市都存在較負面情緒，很多人更擔心今次市場面對的經濟下行及股市形勢，與1998年金融風暴有點相似，甚至認為最壞情況仍未出現，可能遇到的短期全球市場風險轉趨避險的情緒亦增加。

受防疫政策影響，國內復甦動力十分疲弱已是不爭事實，不過相信中央也不會「坐以待斃」，未來將會適度鬆綁，以帶動內需消費動能重啟，預期明年下半年全球央行貨幣政策有可能再度轉向寬鬆，中國股市指數亦有機會再轉向趨勢性上升，故在市場回穩時可考慮分批布局優質標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊