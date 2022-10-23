陳樂怡：受惠施政報告提速建公屋　中國建築國際上望9.36元

美國聯儲局即將於11月初議息，由於9月核心CPI再度升溫，加上個別官員近日提及12月再加息0.75厘的可能性，債息再次全線向上。未來1周將會公布9月核心PCE，市場估計按年增速將會加快至5.2%，若通脹再次高出預期，將會激化大手加息預期。另有傳內地考慮放寬入境旅客的隔離措施至「2+5」，惟據官媒報道及二十大內容，防疫政策短期料不會出現重大改變。港股向上動力有限，恒指或再試16,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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