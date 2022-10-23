陳樂怡：受惠施政報告提速建公屋 中國建築國際上望9.36元
2022年10月23日 07:15
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美國聯儲局即將於11月初議息，由於9月核心CPI再度升溫，加上個別官員近日提及12月再加息0.75厘的可能性，債息再次全線向上。未來1周將會公布9月核心PCE，市場估計按年增速將會加快至5.2%，若通脹再次高出預期，將會激化大手加息預期。另有傳內地考慮放寬入境旅客的隔離措施至「2+5」，惟據官媒報道及二十大內容，防疫政策短期料不會出現重大改變。港股向上動力有限，恒指或再試16,000點。
OPEC+減產支持油價，另一邊廂美國釋放戰略石油儲備，惟按目前低庫存水平，相信行動已接近尾聲。美國總統拜登承諾一旦油價回調至70美元，將會購買石油以補充原油儲備，為油價帶來支撐。我們認為在高息低增長環境下，原油需求放緩，但供應收緊，油價料可企於80美元以上，利好上游油股中海油(00883)。
個股股份推介方面，香港2022施政報告提及，未來5年公屋供應計劃增加50%，當中將會建設3萬個簡約公屋單位，以縮短輪候時間。中國建築國際(03311)於香港房屋及醫院建設的市佔率逾15%，其組裝合成建築技術能滿足公營項目的需求，受惠於香港政府對基建項目的重視，現價對應2023財年預測市盈率4.3倍，較5年均值低近20%，股息率近7厘。目標價9.36港元，止蝕價7元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)