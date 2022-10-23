郭家耀：百濟神州股價將有力展開新一輪升浪

集團目前共有3款自主研發並獲批上市藥物，包括百悅澤®、百澤安®及百匯澤®。集團已與世界領先生物製藥公司建立合作，以開發及商業化創新藥物。今年10月初，集團公布，英國衞生技術評估機構英國國家衛生與臨床優化研究所(NICE)的最終評估檔，推薦百悅澤®(澤布替尼)用於治療既往接受過至少一種治療，且適用於苯達莫司汀－利妥昔單抗聯合用藥(BR)的華氏巨球蛋白血症(WM)成人患者。

NICE的決定標誌着百悅澤®成為英格蘭和威爾士地區首個也是唯一一個被推薦用於治療WM的常規藥物。WM是一種罕見的B細胞淋巴瘤，僅佔非霍奇金淋巴瘤患者群體的2%。英國目前約有4,000名WM患者。臨床證據顯示，與標準療法相比，接受百悅澤®治療的WM患者生存期更長，且生活品質更高。

NICE更表示，百悅澤®具有成本優勢，因為其每個品質調整生命年(QALY)的治療費用最低僅為2至3萬英鎊。據了解，百悅澤®(澤布替尼)是一款由百濟神州科學家自主研發的布魯頓氏酪氨酸激酶(BTK)小分子抑制劑，目前正在全球進行廣泛的臨床試驗項目，作為單藥和與其他療法進行聯合用藥治療多種B細胞惡性腫瘤。是次評估的正面結果有助百悅澤®晉身獲美國FDA認可的藥品，料可大幅提升百悅澤®在全球的銷售，對集團的盈利前景影響正面。

集團跟多家合作伙伴建立合作，合作範圍涵蓋小分子藥物、單克隆抗體、雙特異性抗體、 ADC等。集團研究團隊龐大，透過積極的合作研發，不斷豐富產品管線、進一步擴大產品布局，以確保在創新藥行業內的引領地位。

走勢上，上周股價在好消息刺激下單日高開近15%，至今仍站穩在此裂口之上。目前集團在美國遞交用於治療成人CLL或小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)患者的新適應症上市許可申請正審評中，FDA對該項申請做出決定的目標時間為2023年1月20日。如百悅澤真的獲FDA認可應用於慢性淋巴细胞白血病(CLL)，股價將有力展開新一輪升浪。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)