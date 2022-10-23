【星期一‧炒啲乜】外資持續拋售A股 港股一浪低於一浪？

市場憧憬美國聯儲局或放慢加息步伐，美股三大指數全線高收逾2%，全星期計，更累升4至5%，齊創4個月以來最大單周升幅。

另一邊廂，中港股市仍未見起色，滬綜指於3,000點關反覆，但外資於上星期連續5日拋售A股，人民幣又屢試低位，在岸價兌每美元跌穿7.25的逾14年低位。港府施政報告無驚喜，恒指挫至16,200點水平，創2009年4月30日後、超過13年新低。分析指，利好消息欠奉，港股向上動力有限，或再下試16,000點。

展望本周，歐洲央行、加拿大央行及日本央行均會議息，另多間企業包括可口可樂、滙豐控股、中石油及比亞迪等排隊公布季績，投資者進行新一輪部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

1、【鄺紫珊：料明年下半年全球央行貨幣政策或再轉向寬鬆】

2、【曜熊理財：歐元基金前景悲觀 暫不宜沾手】

5、【郭家耀：百濟神州股價將有力展開新一輪升浪】