大躍進！俄國豪言六年後可產7納米晶片光刻機

外媒報道，正受西方制裁的俄羅斯未能進口先進晶片，而來自中國的晶片故障率又高，自行研發晶片是唯一生路。該國科學院近日豪言，將於2028年自行研發的光刻機將會面世，可以生產出7納米的晶片，較ASML的Twinscan NXT:2000i DUV有過之而無不及。

報道指，自從台灣跟進國際制裁，對俄羅斯斷供晶片後，幾乎所有擁有先進晶圓製造商都停止與俄羅斯實體合作，ARM也無法將他們的技術授權給俄羅斯的晶片設計師。為此，俄羅斯政府推出一項國家計劃，靠着對外國晶片進行逆向工程，並培養當地半導體人才。

俄羅斯科學院納米結構研究所副所長Nikolai Chkhalo表示，全球光刻機領導者ASML近20 年來一直致力於EUV光刻機，目標是讓世界頂尖半導體廠商保持極高的生產效率。但俄羅斯並不需要，只要根據俄羅斯國內的需求向前推進即可。

然而，報道對俄羅斯的「晶片大躍進」計劃潑冷水，直指希望在6年內研發出可支持7納米晶片的光刻機可行性不高，況且晶圓廠並非單靠光刻機就可生產出晶片，還需要許多設備，而俄羅斯並不生產那些設備。