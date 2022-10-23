9月商舖註冊金額不足10億元　按月大跌38%

市場仍靜待政府能進一步放寬防疫措施，舖市表現持續疲弱。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，9月份商舖註冊宗數錄80宗(主要反映8月份市況)，按月下跌約10.1%，連跌3個月；註冊金額約9.77億港元，按月下跌約38.7%。該行預期，最新公布的《施政報告》提出了放寬申請強拍門檻和興建基建設施的計劃，但實施相關政策需時。短期內，假如通關政策和防疫措施再有放寬的跡象，相信將會迹激市況。

美聯旺舖董事梁國文表示，最新公布的《施政報告》建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年以上至70年以下的私人樓宇門檻，將由八成業權降至七成，樓齡70年或以上的私人樓宇則由七成下降至六成，以加快重建。據該行統計，今年以來，全港共錄得約27宗強拍申請或獲批個案，一旦相關法案獲得通過，強拍活動將會轉趨活躍，而舊區街舖的價值有望提升，市面上「搏收購」的舖位成交個案將會增加。

梁續稱，《施政報告》亦提及將在全港興建3條主要幹道和3條主要鐵路，興建基建設施有望釋放沿線舖位物業的價值，投資者需要留意相關地區的發展潛力。不過，梁補充，上述計劃屬中長期的措施，實現相關政策需時。短期內，舖市前景受到通關安排和本地防疫措施的影響。有報道指，內地政府正考慮放寬對入境旅客隔離限制，由原先「7+3」改為「2+5」，即2日酒店檢疫，之後5天在家監察，一旦落實，市場將憧憬內地政府或會部署更大規模的通關。縮短隔離期可為來往中港工作、投資和旅遊的人士提供更多便利，並為舖市帶來利好的作用。