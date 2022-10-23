PARK YOHO Bologna原價加推20伙　暫收票逾500張

雷氏指，業界認為新一份施政報告「撤辣」力度不夠，但他相信政府會審視現時市場情況，將會優化及調整「辣招」，現時疫情平穩，隨住政府放寬入境措施，經濟亦會復常，估計一眾發展商於第四季會積極推盤，預期新盤市場將會非常熱鬧。另外，政府重啟私人參建居屋，集團會有興趣研究，最終目的為增加本港住屋供應，是業界和社會所樂見。

新地代理總經理陳漢麟稱，新一批單位包括2伙開放式單位，6伙一房單位(當中2伙屬一房複式戶)、9伙兩房戶及3伙三房戶。入場單位為8A座9樓D室，實用面積279方呎，折實售價為402.81萬元。整批單位市值約1.5億元。項目將會視乎收票情況，盡快公布銷售安排。

價單2號的單位實用面積介乎279至609方呎，扣除最高15.5%折扣後，折實價由402.81萬至825.9萬元，折實呎價由13,044至14,510元。