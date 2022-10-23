想移居的不只香港人？呢個亞洲經濟體都面對「人荒」？

今年以來，日圓匯價跌跌不休，最新迭創32年新低，日本人身家不斷貶值，適逢全球經濟景氣不振，貶值對刺激出口競爭力作用又不大，再加上市面上物價上升，百物騰貴，家庭負擔日重，故不少日本人就起了「移居」的念頭。

日圓大貶值下，日本打工仔的收入「被動貶值」，不少就選擇離開日本到海外賺錢。日媒早前就訪問一位28歲日本女子，今年3月前往加拿大溫哥華參加工作假期，彼以前在日本工作月薪實收20萬日圓(約11,000港元)，現於溫哥華一間日式餐廳內打工，一周五日、每日約8小時，每個月人工竟是從前的一倍有多，為43萬日圓(約23,650港元)。

如今她每個月都去旅行，半年已去足7個地方，當中去紐約旅行時更豪洗30萬日圓(約16,500港元)，雖然豪玩豪洗但半年間仍能儲到50萬日圓(約27,500港元)，同以往無節制等於無儲蓄的日本生活大相逕庭。但由於工作假期簽證問題，其簽證將於明年3月到期，她直言今後仍想於海外繼續工作，畢竟工作時數相近，但人工比留在日本打工翻一番。

另一位於美國邁阿密開設壽司店的日本壽司職人則表示，彼27歲開始於銀座壽司店學師，當時年收入只有300萬日圓(約16萬港元)，7年前移居美國，先在紐約壽司店工作，年收入為600萬日圓(約33萬港元)，前年於邁阿密自立門戶開設壽司店，現時年收入則為7,000萬至8,000萬日圓(約385萬至440萬港元)，居住於月租約50萬日圓(約27,500港元) 的高級兩房住宅，比留在日本過得好。

另一方面，日圓暴跌亦削減了外地勞工到日本工作的吸引力，有來自越南的女生就表示，每3個月就會將約20萬日圓匯款給越南家，但因匯率下跌，去年20萬日圓可兌換到4,200萬越南盾，今年減約25%，只有3,200萬越南盾。她直言大部分越南赴日的原因基於經濟，若日圓持續下跌，她只好考慮去其他國家，甚至回到越南發展。

其實，並非海外人工特別高，而是日圓匯率太低，匯兌過後少了一大折，變相令日本國內人工水平偏低，再加上物價上漲，日圓購買力下降，種種因素，不利日本家庭收入，亦不利吸納海外人才，且看本月中旬開始開放邊境，能否改變這個困局。