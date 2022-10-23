柴灣杏花邨三房820萬成交　3年貶值60萬

大型屋苑再錄蝕讓，柴灣杏花邨三房間隔，成交價820萬元，約3年多轉手帳面貶值60萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨22座中層4室，實用面積約600方呎，三房間隔，望內園景，獲東區住客承接，因有感最近價錢回落，成交價820萬元，呎價約13,667元，原業主於2019年1月以880萬元購入，轉手帳面蝕讓60萬元離場。

●中原鄭俊輝稱，柴灣杏花邨10月暫錄9宗買賣，樓價較年初回調近兩成，屋苑極高層2室，實用面積約659方呎，原則三房改兩房，享全海景，9月叫價1,200萬元，加息及準備移民，降價至1,038萬元，終售948萬元，呎價約14,385元，低估價152萬元。

●中原滕成德表示，西半山寶威閣B座高層4室，實用面積約1,359方呎，套三房間隔及工人套房，以2,480萬元易手，呎價約18,249元，原業主於2010年2月以1,600萬元買入，持貨12年帳面獲利880萬元，單位升值約55%。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳日出康城領峯7座左翼高層C室，實用面積約730方呎，套三房間隔，另設儲物房，成交價878萬元，呎價約12,027元，原業主於2009年12月以431萬元購入，帳面獲利431萬元離場，單位約13年間升值約1倍。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍盛世1座北翼高層C室，實用面積約958方呎，套四房間隔，成交價1,860萬元，呎價約19,415元，原業主於2018年1月以1,550萬元購入，持貨逾4年帳面獲利310萬元，單位期內升值約20%。

●世紀21奇豐袁麗詩透露，沙田第一城1座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，獲買家以488萬元承接，呎價約14,924元，原業主於2010年1月以185.5萬元購入，持貨逾12年帳面獲利302.5萬元，單位期內升值約1.6倍。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居10座低層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，累減逾50萬元，未補價第二市場售360萬元，呎價約6,081元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋悅湖山莊7座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價達15萬元，區內首置客決定即睇即買，已補價自由市場以395萬元購入上址自用，呎價約9,165元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑M座高層4室，實用面積約568方呎，兩房間隔，新買家為外區首置客，原業主有意盡快出貨，所以大幅減價30萬元，於已補價自由市場以510萬元沽貨，呎價約8,979元。

●美聯李貫甡表示，青衣盈翠半島11座中層D室，實用面積約529方呎，兩房間隔，享海景，雙方議價92萬元，最終以898萬元成交，呎價約16,975元，原業主於2011年以528萬元購入，持貨逾11年帳面獲利370萬元，期內物業升值約70%。

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