【美股前瞻】科企成績表出爐　周五GDP數據勢影響大市

美股業績期本周踏入高峰，多家超大型科技企業即將放榜，包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜等。另邊廂，備受關注的美國第三季國內生產總值(GDP)亦將於本周四出爐，市場平均預期將按季反彈2.3%(以年率計)，意味將擺脫連續兩季收縮的「技術性衰退」。

社交媒體公司Snap上周公布了異常差劣的業績後，市場對接下來放榜的科企表現持謹慎態度，各種負面因素包括加息、美元匯率高企、通脹、經濟衰退恐慌等仍然籠罩市場。金融數據公司FactSet分析員John Butters表示，相較於一個季度前，企業及機構分析員已經把科技行業的整體季度盈利預測下調了9%。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理表示，雖然許多壞消息已經反映，但當前市場依然高估了企業盈利表現，對明年標指成分股的每股盈利預測仍達到239美元，這是難以實現的水平，遠高於RBC資本市預測的208美元，這也意味着企業盈利預期可能進一步下跌。

宏觀經濟方面，富國銀行預期，第三季GDP將以年計按季反彈2.8%，高於市場平均預期，原因是零售消費仍然相對穩健。該行最新預期，美國明年第二季才會步入「溫和衰退」，而非此前預測的第一季。除了GDP數據外，美國聯儲局最重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)物價指數亦將於周五揭曉，料仍處於較高水平。

雖然通脹仍然高企，但聯儲局上周末突然向市場放風，暗示未來有機會放緩加息步伐，刺激道指上周五單日大漲748點，全周累升1,447點。有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos發表文章指，當局料在下月的會議上加息0.75厘，屆時亦會討論「是否及如何向市場發出12月放緩加息步伐的信號」，但就稱官員們對此事看法仍存分歧。

另外，歐洲央行將於本周四公布議息結果，料將大手加息0.75厘。近期陷入危機的歐資大行瑞信亦會在同日披露業績及重組方案。早前有分析指，該行需籌集90億瑞士法郎的資金以填補缺口。

值得留意是，外媒指納斯達克證券交易所已叫停至少4家小型中概股的首次公開招股(IPO)準備工作，同時對這類公司掛牌上市後的股價短暫飆升進行調查。從9月中開始向小型中概股IPO顧問查詢的問題，據報涉及現有股東的身份、居住地、投資等情況。