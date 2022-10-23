【現金為王】投資人心惶轉揸現金　邊國儲蓄率最高？

現金為皇

世道不穩，股市跌跌不休，近期已有多間香港地產商賣產套現，或預示手持愈多現金將會愈安全。除了賣產之外，現金亦可從儲蓄得來。根據世界銀行2019至2020年的176個國家數據，以總儲蓄金額佔本地生產總值(GDP)的百分比作排名，全球儲錢最多的3個國家或地區分別是愛爾蘭(61.2%)、卡塔爾(57%)及新加坡(54.6%)。卡塔爾以豐富的石油和天然氣資源積聚大量財富不出奇，其餘兩國的高儲蓄率又是如何達到？

先說愛爾蘭，其實是政府帶頭鼓勵儲蓄，加上曾經深陷經濟危機，養成了國民在危機時加緊儲蓄的警覺。話說在1990年代，愛爾蘭因外資大舉進入，成就了高速的經濟增長，在1995至2000年平均經濟增長達9.5%，就算2001年科網股泡沫爆破也不受影響。

政府藉獎勵計劃推動儲蓄

到2001年，該國政府認為，國民應重拾儲蓄的習慣，故政府推出名為「SSIA」的「特別儲蓄獎勵帳戶」計劃：凡18歲或以上國民在2001年5月1日至2002年4月30日開立SSIA，儲蓄金額可獲政府額外加上25%，上限為每月254歐元，當時深受歡迎。

SSIA在2006年陸續到期，國民連本帶利取回這5年存款後，以消費推動經濟。據統計，當年為國內生產總值(GDP)貢獻了1.9%。然而，2008年全球金融海嘯，加上其後的歐洲債務危機，將愛爾蘭經濟再次打入谷底，在2011年該國GDP收縮達14%，失業率也達14%。

2020年新冠肺炎疫情在全球爆發之後，人們自動自覺減少支出、加大儲蓄，單在2020年新增存款達310億歐元，人均一年儲蓄折合約15.5萬港元。至今年7月，該國存款總額達1,470億歐元。

去年星家庭財富逾13萬億

至於新加坡，在人工上升、疫下不能出國和娛樂場所關閉令支出大減，以及通脹上升令人們不敢亂花錢，都令國民存款增加。根據新加坡統計局最新數據顯示，星洲家庭淨財富在去年達到峰值，為2.388萬億新元(約13.24萬億港元)，按年上升10.35%。星洲的個人儲蓄則在2020年升至高峰達1,030億新加坡元，去年回落至960億新加坡元，仍為亞洲最強。

然而，星洲的通脹在去年突破3%之後逐步攀升，今年9月更高達8.2%。而且當地消費稅(GST)在明年和後年都會各加一個百分點，由目前的7%加至兩年後的9%，故新加坡人都不敢胡亂花錢。

反觀香港，雖然儲蓄率大幅落後於星洲，僅20.8%，且9月通脹雖突然升至4.4%，惟此前大部分時間通脹都維持在2%以下，加上沒有消費稅，理論上較有利鼓勵消費，惟關鍵仍有待香港全面開放邊境，讓經濟活動復常。