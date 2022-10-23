施政報告後愈跌愈烈　南豐新邨廿日平13%　杏花邨3年蝕60萬

施政報告未見利好樓市消息，首個周末二手樓價跌幅繼續擴大。港島上車指標南豐新邨做價險守「5球」，兩房單位僅售513.8萬元，約20日再平逾76萬元或約13%，重返6年前價位。柴灣杏花邨三房單位，以820萬元轉手，原業主持貨逾3年帳蝕60萬元。

市場消息透露，上述南豐新邨12座中層F室，實用面積約391方呎，最初叫價630萬元放售，早前已降價至530萬元吸客，再減16.2萬元售出，呎價約13,141元。據了解，同面積中層單位本月初做價達590萬元，施政報告前夕亦錄另一宗538萬元成交，樓價進一步下跌，新成交價再低約24萬元。

同屬港島東大型屋苑杏花邨，則繼續錄損手個案。美聯李聖智表示，屋苑22座中層4室，實用面積約600方呎，過去周末期間獲東區住客承接，呎價約13,667元，原業主於2019年1月以880萬元購入，期內物業帳面貶值約6.8%。

事實上，杏花邨樓價已有一定跌幅。中原鄭俊輝續稱，項目47座極高層2室，實用面積約659方呎，望全海景，9月放盤開價1,200萬元，原業主移民，月中時減至948萬元沽出，比年初價位已平近18%，低估價152萬元，呎價約14,385元。

太古城三房每呎僅售14369元

藍籌屋苑方面，鰂魚涌太古城只有劈價盤有承接。該行張光耀指，屋苑怡山閣中層E室三房戶，實用面積約689方呎，8月開價1,280萬元，減至990萬元獲承接，減幅約22.7%，呎價約14,369元，低市價約3至5%。

美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街112號低層A室，實用面積約996方呎，去年5月放盤叫價1,600萬元，累減390萬元，以1,210萬元成交，呎價約12,149元，低市價約5%。

中原稱，過去周末兩日10大屋苑錄約12宗買賣，按周增3宗。個別地區如青衣二手市場，周末只錄約1宗二手買賣，東涌錄約兩宗，馬鞍山區錄約4至5宗，而粉嶺及上水的北區錄約4宗，交投未見活躍。

沙田中心傳錄撻訂

此外，市場再有買家撻訂。市場消息稱，沙田中心一個中層單位，月初曾以430萬元售出，已屬該盤近年低位，市傳有關交易已取消，但單位即以相同價格重售。