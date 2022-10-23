新盤UPDARES：錦田北項目首日獲票逾500張
2022年10月23日 21:57
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新盤市場焦點落在兩個「北部都會區」項目。其中，元朗錦田北項目首日接獲逾500張入票，即日公布原價加推。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna加推20伙
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周日(23日)公布加推價單2號，提供20伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目對公眾開放現樓單位反應踴躍，今日正式收票，已接獲逾500張入票，加推的單位折實平均約13,635元，屬原價加推。
雷氏指，業界認為新一份施政報告「撤辣」力度不足，但他相信政府會審視現時市場情況，將會優化及調整「辣招」，現時疫情平穩，隨住政府放寬入境措施，經濟亦會復常，估計一眾發展商於第四季會積極推盤，預期新盤市場將會非常熱鬧。另外，政府重啟私人參建居屋，集團會有興趣研究，最終目的為增加本港住屋供應，是業界和社會所樂見。
新地代理總經理陳漢麟稱，新一批單位包括2伙開放式單位，6伙一房單位(當中2伙屬一房複式戶)、9伙兩房戶及3伙三房戶。入場單位為8A座9樓D室，實用面積279方呎，折實售價為402.81萬元。整批單位市值約1.5億元。項目將會視乎收票情況，盡快公布銷售安排。
價單2號的單位實用面積介乎279至609方呎，扣除最高15.5%折扣後，折實價由402.81萬至825.9萬元，折實呎價由13,044至14,510元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩日收370票
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，自昨(22日)起收票，兩日內亦接獲超過370張入票，按首張價單提供113伙計，暫時超額認購近2.3倍。
●北區高爾夫‧御苑三房售1,486萬元
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，新近沽出第5座16樓B室，實用面積960方呎，三房間隔，成交價1,486.32萬元，呎價約15,483元。
●青衣薈藍連平台戶呎價約29,945元
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍，新近售出2樓A08室，為實用面積181方呎，開放式間隔，連65方呎平台，成交價為542萬元，呎價約29,945元。
●何文田128 WATERLOO一房售984萬元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，新近錄得8樓C室的成交，單位實用面積342方呎，一房間隔，以984.6萬元售出，呎價約28,789元。