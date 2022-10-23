【港股前瞻】利好消息欠奉　恒指恐再跌穿萬六

市場憧憬美國聯儲局或放慢加息步伐，美股3大指數上周五全線高收逾2%，加上俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾250點，恒生指數今日高開機會較大。然而市場上利好消息欠奉，不少資金或已轉投回報較高的存款或定息工具，港股向上動力有限，本周或再穿16,000點大關。

日資券商野村發表研究報告，表示綜合過往12次美國經濟衰退所見，亞太區股市通常都會在美國經濟衰退期間見底，而不會在經濟出現衰退之前就見底，且利率仍在向上之時亦未難以摸底。至於亞太區股市何時得以持續恢復，該行建議看美國兩大指標的回復情況，分別是申領失業救濟金人數，以及非農就業人數。其中，本周四會公布前者，市場暫料較前值變化不大。

個股方面，信達國際研究部助理經理陳樂怡認為，上周施政報告提及未來5年公屋供應計劃增加50%，包括將建設3萬個簡約公屋單位，以縮短輪候時間，個別大型建築股或可看高一線。