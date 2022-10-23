【理性網購】雙11預售啟動 交易額料乏驚喜
2022年10月23日 23:05
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（Getty Images圖片）
時值內地第四季消費旺季，「雙11」網購節預售活動硝煙漸濃，主流網購平台將於今晚加入戰局，今年消費者更不用熬夜，且預售時間比去年縮短之下，互聯網平台企業企圖凝聚更多購買力爆發出來。惟分析料，「雙11」人氣不復當年勇，即使商家早已摩拳擦掌備貨衝刺，但折扣優惠玩法複雜，加上目前消費情緒及信心疲弱，今次商品交易總額(GMV)成績恐怕難有驚喜。
去年阿里巴巴(09988)旗下電商平台天貓「雙11」的GMV按年僅增約8.5%，堪稱史上最差，而京東集團(09618)旗下平台GMV增速亦見放緩，不得不令憧憬今年「雙11」再次崛起的樂觀一派更為審慎。內地短片平台快手(01024)、抖音掀起的直播帶貨風潮已反覆驗證「旺丁未必旺財」，因疫情防控常態進化為網購大軍的消費者，已愈趨理性消費，日用品囤貨或成購物節的關鍵詞。
機構預計，十一長假期和「雙11」網購節雖有利激發消費需求，但修復程度仍受疫情影響較大。東方金誠首席宏觀分析師王青就認為，數據揭示當前內地消費修復較緩慢，各類商品和服務供應充足，市場供需平衡不支持物價大漲。另一內地券商發表報告估計，在居民收入和消費仍偏弱的情況下，未來核心消費物價指數(CPI)可能維持相對低位。