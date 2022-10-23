【理性網購】雙11預售啟動　交易額料乏驚喜

時值內地第四季消費旺季，「雙11」網購節預售活動硝煙漸濃，主流網購平台將於今晚加入戰局，今年消費者更不用熬夜，且預售時間比去年縮短之下，互聯網平台企業企圖凝聚更多購買力爆發出來。惟分析料，「雙11」人氣不復當年勇，即使商家早已摩拳擦掌備貨衝刺，但折扣優惠玩法複雜，加上目前消費情緒及信心疲弱，今次商品交易總額(GMV)成績恐怕難有驚喜。

機構預計，十一長假期和「雙11」網購節雖有利激發消費需求，但修復程度仍受疫情影響較大。東方金誠首席宏觀分析師王青就認為，數據揭示當前內地消費修復較緩慢，各類商品和服務供應充足，市場供需平衡不支持物價大漲。另一內地券商發表報告估計，在居民收入和消費仍偏弱的情況下，未來核心消費物價指數(CPI)可能維持相對低位。