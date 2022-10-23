大和：資金鏈斷裂　房企明年恐陷破產邊緣

內地二十大圓滿落幕，卻無法改變青少年高失業率及第三季宏觀經濟數據恐低迷的情況，加上中國人民銀行、財政部及中國銀保監會等財金領導官員班底，明年勢將有重大變動，勢對內房資金鏈斷裂問題的復常進度存在不確定性，財力較弱的發展商更難逃銷售差、現金流緊張的漩渦。投行大和預料，大部分民營房企將陷入破產、陷入被淘汰的邊緣。

上述重量級會議釋放出中央經濟決策班底可能重組的信號，令外界對世界第二大經濟體的擔憂加劇。受嚴格防疫限制及房地產市場窘境的雙重影響，市場對國家統計局上周延遲發布的第三季國內生產總值(GDP)數據不敢掉以輕心，連帶9月外貿數據未如期出爐，再次擾亂投資者情緒。

料逾30違約內房總負債7萬億

儘管內地逾250個城市的樓市政策陸續鬆綁，但大和指，開發商的負面循環格局已形成，房地產行業危機仍在蔓延。據該行基本情景預測，內地會增加對內房行業的支持政策，但僅針對有利穩定社會、擁有完整聲譽、營運能力及自行產生現金流的房企，故不排除更多民營房企遭遇嚴重流動性問題，包括一些之前被認為是財務穩健的開發商，尤其是未來6個月內到期償付的債券規模不斷增加。

一旦債務違約，樓市買家以至上游供應商等亦會大失信心，資金緊張的房企更難達到預售目標。截至8月底，大和估計逾30家違約房企的總負債巨額達7萬億元人民幣。在政府保交樓優先要求下，或迫使陷困房企加速資產處置或抵押，進一步抹去開發商的剩餘帳面價值，導致他們最終瀕臨破產下場。