東方日報B1：滙控上季恐少賺54%　股價仍危

根據滙控內部綜合券商預計，17名分析員估計第三季列帳基準稅前盈利中位數為24.52億美元(約191.25億港元)，按季料減少38.45%，按年則下降54.62%。不過，今年第三季內，環球大部分地區處於加息周期，滙控淨利息收益率可望升至1.5厘，較對上一季末的1.35厘進一步上升。

至於撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素後，經調整稅前盈利料有60.21億美元，按季微增0.9%。不過，預期信貸損失(ECL)錄得淨提撥8.44億美元。

各大行亦先後發表滙控的業績預測，當中花旗銀行與上述預測的中位數相若，料滙控第三季列帳基準除稅前利潤23.38億美元，按年跌57%。該行料滙控出售法國業務，或致普通股權一級資本率減少30點子，期內宣布的收購則再減少額外5點子。花旗預測滙控第三季末的普通股權一級資本率為13.4%，按季減20點子。滙控上半年普通股權一級資本比率為13.6%，由於其目標是明年上半年將該比率維持於14至14.5%範圍內，短期或不會重啟回購。

花旗另指，英鎊兌美元匯價於今年第三季貶值約8%，料匯兌因素將影響滙控旗下英國業務收益表現。據滙控截至去年底的結構性外匯敞口，英鎊佔322.18億美元，港元佔397.22億美元，人民幣有358.79億美元，3者為最大的結構性外匯敞口，共佔66.71%。第三季英鎊及人民幣兌美元匯價均見貶值，匯兌上的損失或在帳面上反映。

市場分析，雖然英國加息幅度快過預期，可能有利於銀行利息收入表現，但經濟前景轉差有機會影響整體貸款增長，貸款減值撥備亦有機會進一步增加。

大行之中預測最樂觀的高盛預計，滙控今年第三季列帳基準除稅前利潤45.82億美元，按年僅跌15.2%。受惠淨息差及淨利息收入強勁，估計滙控第三季經調整除稅前利潤57.82億美元，按年下滑3.6%。期內美元、港元及英鎊利息上升，受淨息差擴闊19點子推動，該行料滙控第三季淨利息收入按季升11%，至82.53億美元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興表示，除了業績以外，其他因素如息口去向亦左右滙控股價表現。過往相信加息周期有利銀行表現，但今年以來加息「太勁」，以致10年期美國國債孳息率已經升至4.2厘以上，銀行股吸引力相對較低；而加息與經濟衰退風險，對於銀行的貸款需求及貸款質素或有負面影響。滙控將要增加撥備應對貸款質素下降，他認為第三季業績未必能反映最壞情況。

他續指，如果投資者持有較貼價的正股，在反彈浪中宜考慮減磅。不過，如果持貨是50元以上的話，短期內未必可以「見家鄉」。