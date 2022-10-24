【一殼眼淚】強積金首10月人均蝕近5萬

中港股市一蹶不振，拖累打工仔強積金蝕足3個月！晨星(亞洲)截至本月19日數據顯示，10月打工仔強積金再跌0.93%，以約457萬名強積金成員計算，意味人均蝕2,151元；累計首10個月跌幅高達21.46%，人均損手49,652元。

期內各大投資組別強弱懸殊，月內恒指逼近16,000點的近13年半低位，令打工仔普遍重倉的港股、中國及大中華股票兩大類別，連續第二個月「墊底」，月內跌幅分別為4.09%及4.83%；今年來更跌足30.37%及34.96%，差絕一眾投資基金。

●歐美股仍累跌逾兩成

要數月內力保不失的投資組別，非歐洲股票莫屬，10月至今上升2.73%；美國股票本月表現亦「由負轉正」，升幅有2.57%；不過兩大組別首10月累計仍然「見紅」，分別跌24.89%及23.92%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，打工仔要有心理準備預期今年強積金負回報收場。他解釋，由於市場估計聯儲局11月仍會加息0.75厘，故下月市況仍然波動，打工仔倘若距離退休仍有一段時間，可趁跌市收集優質美股及港股。

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀則認為，打工仔不應該在現階段轉倉，反而應再等一會，因強積金乃長線投資，毋須太悲觀。

本港強積金分類平均表現

●組別●10月變幅(%)●首10月變幅(%)

●中國及大中華股票●-4.83●-34.96

●香港股票●-4.09●-30.37

●歐洲股票●+2.73●-24.89

●美國股票●+2.57●-23.92

註：資料來自晨星，數據截至10月19日。