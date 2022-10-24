本周財金焦點：觀望歐洲議息結果和美國科企業績高峰
2022年10月24日 06:00
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本周加拿大央行、歐洲央行及日本央行分別議息，市場預期除日本維持負利率外，兩間央行均各加息0.75厘。至於美股業績期本周踏入高峰，多家大型科技企業即將放榜，包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜等。另外備受關注的美國第三季國內生產總值(GDP)將在周四出爐，市場普遍預期按季反彈2.3%，意味將擺脫連續兩季收縮的「技術性衰退」。
【周一】
●日本、歐元區和英國10月製造業及服務業採購經理指數（PMI）
●美國10月標普製造業和服務業PMI
【周二】
●新加坡9月消費物價指數（CPI）
●美國8月標普/CS20座大城市房價指數
●可口可樂、通用汽車、通用電氣及3M公布業績
【周三】
●澳洲第3季CPI
●美國9月批發庫存、商品貿易帳，以及新屋銷售
●加拿大央行公布議息結果
●微軟（Microsoft）、Alphabet、Visa、Spotify及波音公司公布業績
【周四】
●歐洲央行公布議息結果
●美國9月耐用品訂單
●Meta、福特（Ford）、Shopify、麥當勞、卡特彼勒（Caterpillar）、MasterCard、默沙東（Merck）及瑞信公布業績
【周五】
●日本央行公布議息結果
●美國9月個人消費開支（PCE）物價指數、待完成交易房屋銷售
●蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜、英特爾（Intel）、雪佛龍及埃克森美孚公布業績