本周財金焦點：觀望歐洲議息結果和美國科企業績高峰

本周加拿大央行、歐洲央行及日本央行分別議息，市場預期除日本維持負利率外，兩間央行均各加息0.75厘。至於美股業績期本周踏入高峰，多家大型科技企業即將放榜，包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜等。另外備受關注的美國第三季國內生產總值(GDP)將在周四出爐，市場普遍預期按季反彈2.3%，意味將擺脫連續兩季收縮的「技術性衰退」。

【周一】

●日本、歐元區和英國10月製造業及服務業採購經理指數（PMI）

●美國10月標普製造業和服務業PMI

【周二】

●新加坡9月消費物價指數（CPI）

●美國8月標普/CS20座大城市房價指數

●可口可樂、通用汽車、通用電氣及3M公布業績

【周三】

●澳洲第3季CPI

●美國9月批發庫存、商品貿易帳，以及新屋銷售

●加拿大央行公布議息結果

●微軟（Microsoft）、Alphabet、Visa、Spotify及波音公司公布業績

【周四】

●歐洲央行公布議息結果

●美國9月耐用品訂單

●Meta、福特（Ford）、Shopify、麥當勞、卡特彼勒（Caterpillar）、MasterCard、默沙東（Merck）及瑞信公布業績

【周五】

●日本央行公布議息結果

●美國9月個人消費開支（PCE）物價指數、待完成交易房屋銷售

●蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜、英特爾（Intel）、雪佛龍及埃克森美孚公布業績