周樂樂：市場有回暖迹象　關注國策扶持方向

過去一周，滬深兩市除科創50上漲外，其他重要指數均出現下跌，尤其是以傳統行業為主的上證50、滬深300指數領跌。申万一級行業看，11個漲，20個跌，其中，漲幅前五大行業是綜合、國防軍工、交通運輸、機械設備、社會服務，跌幅前五大行業是家用電器、食品飲料、美容護理、建築材料、有色金屬。數據上看，資金流向受益於國產化替代核心產業，如：軍工產業鏈、核心儀器、高端裝備等，流出因通脹低、消費低迷而受損的行業。

國內方面，二十大閉幕，國內新一屆國家領導人確定，政治權力平穩過渡。認為在歐美強力打壓中國的背景下，國內政治權力平穩交接，重大政策穩定延續，降低了海內外投資者對國內政治環境變化的憂慮，減少了很多重大政策不確定性。另外，市場焦點將重回經濟基本面與防疫政策。面對消費低迷與經濟下行壓力大，國內政府對經濟與市場維穩持續，在相對低通脹環境下，加大流動性投放與政策扶持的概率較大。最近內地地產政策鬆動，房貸利率下調，允許符合條件房企融資，有利於減低購房者負擔以及促進房地產企業轉型，但房住不炒的核心精神沒改變。醫療集採製度也有所糾偏，暫不集採創新醫療器械與創新藥，支持生物製藥行業，適當提高醫療服務價格，有利於醫療行業復甦。還有目前爭議最大的疫情防控政策有糾偏的可能，最近航空公司已經增加國際航班，也有消息稱國內可能調整由境外人員入境隔離期由「7+3」改為「2+5」等，某程度上利於經濟與市場信心恢復。

海外方面，聯儲局公布最新的褐皮書強調美國通脹高居不下，經濟溫和增長，但經濟衰退預期上升。這報告與最近美國主要官員言論一樣充滿鷹派，市場已預期美聯儲將在11月、12月分別加息75個點子，明年上半年還加息，使利率達到至5厘以上，導致上周美債收益率再次飆升，其中，美國10年期國債收益率飆升突破4.2厘。這將導緻美國企業業績下滑以及經濟進入衰退期，這將給風險資產價格帶來下跌壓力，尤其對新興市場資產壓力較大。還有俄烏衝突仍在升級、沙特產油國與美國不和、歐洲高通脹且遊行頻繁、中美關係緊張等。目前國際形勢繼續混亂，能源價格與國際供應鏈不確定性並未減弱，導致國際市場仍是難以樂觀，需要等待實質性的拐點事件出現，才考慮加倉。

展望後市，預計市場對國內利好的預期大概率將正面反饋，有望出現市場情緒修復行情。然而，外圍市場仍難以了樂觀，繼續建議等待轉折性事件。策略上，重點關註二十大報告提出能源、人口與安全的重點議題受益行業，以及政策糾偏受益的行業，如：生物製藥、創新藥療、信創行業，儲能行業等核心企業。