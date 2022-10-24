港股黑期高水逾200點　圓匯跌穿148

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.9；港匯弱見7.8496；離岸人民幣(CNH)低見7.2552；美元兌日圓低至148.34；歐元見0.9851，英鎊報1.1338。金價靠穩，報1,659美元。油價穩升，布油報91.77美元，紐油報85.5美元。比特幣升1%至1.95萬美元。道指期貨升174點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水267點。

●【港股前瞻】利好消息欠奉，恒指恐再跌穿萬六。

●【美股前瞻】科企成績表出爐，周五GDP數據勢影響大市。

●日本10月製造業PMI初值為50.7，前值為50.8；Markit服務業PMI為53，前值為52.2；10月Markit綜合PMI為51.7，前值為51。

●美國納斯達克傳叫停最少4家小型中企IPO。

●道指上周五(21日)收報31,082點，升748點或約2.47%；標指收報3,752點，升86點或約2.37%；納指收報10,859點，升244點或2.31%。至於港股ADR指數報升，按比例計算，收報16,436點，升225點。

●市場憧憬美國聯儲局或放慢加息步伐，美元轉跌，支持金價上升，紐約期金上周五收報每安士1,656.3美元，升19.5美元或1.2%。全周亦升0.4%。

●歐洲主要股市上周五個別發展，英國富時100指數收報6,969點，升25點或0.37%；德國DAX指數收報12,730點，跌36點或0.29%；法國CAC指數收報6,035點，跌51點或0.85%。

●國際油價上周五穩升，倫敦布蘭特期油收報每桶93.5美元，升1.12美元或1.2%；紐約期油收報每桶85.05美元，升54美仙或0.6%。全星期計，布油升2%，紐油則跌約0.7%。

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