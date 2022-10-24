港股曾瀉近800點　科指首穿3000點　阿里巴巴急挫一成

港股出現恐慌性拋售，恒生指數急挫770點或4.6%，連15,500點都跌穿，至15,440點的13年半低位。科技指數跌近200點或逾6%，下試2,900點，再創歷史新低；國企指數跌近300點，主板成交550億港元。

大型科網股低處未算低，阿里巴巴瀉逾一成，百度集團及京東集團挫9.5%，再創上市新低；騰訊跌7.5%；美團跌8.3%；小米集團跌5.7%；網易跌2.7%。

【10:05】港股瀉逾600點 失守15600關 ATMJ挫6至7%

港股跌幅擴至超過600點，恒生指數失守15,600點，創13年半低位。科技指數跌穿3,000點，創2,951點歷史新低，暫跌150點或4.8%。國企指數跌240點。

大型科網股繼續尋底，阿里巴巴及百度集團挫7.4%及7.7再創新低；騰訊跌6.8%；京東集團跌6.8%；美團跌6.6%；小米集團跌4.7%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌4.1%；友邦保險跌4.6%；招商銀行跌5.3%；香港交易所跌4%；建設銀行跌2.8%；工商銀行跌2.4%。明日派成績表的滙豐控股倒跌0.3%。

【09:21】港股跌穿萬六關 阿里巴巴挫5%創新低

中共二十大塵埃落定，港股甫開市即跌穿萬六關，再創逾13年新低。恒生指數低開316點或1.95%，報15,894點；國企指數跌130點或2.36%，報5,387點；科技指數跌99點或3.21%，報3,001點，再創新低。

大型科網股領跌，阿里巴巴挫5.1%；美團跌4.6%；京東集團及百度跌4.4%；騰訊跌3.8%；小米集團跌3.3%。

金融股個別發展，中國平安跌2.1%；友邦保險、香港交易所及建設銀行跌1.3%；工商銀行跌0.5%；滙豐控股無起跌。

其他藍籌股方面，龍湖集團跌7.6%表現最差；舜宇光學跌4.9%。恒安國際及中信股份逆市升1.6%及1.3%，是表現最佳藍籌。