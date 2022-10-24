內地9月70大中城市商品住宅售價下降城市個數增加

國家統計局公布，9月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格按月下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅一落一升、二三線城市降幅擴大。

一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月一降一平，二三線城市按月下降。9月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有54個和61個，比上月分別增加4個和5個。9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.1%轉為下降0.1%；二手住宅銷售價格按月持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.3%，降幅均與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.4%和0.5%，降幅均與上月相同。

此外，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅一落一升，二三線城市按年降幅擴大。9月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有50個和63個，較上月分別增加1個和2個。9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲2.7%，漲幅較上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲1.2% ，漲幅較上月擴大0.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.2%和3%，降幅較上月均擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.8%和4.5%，降幅較上月分別擴大0.1和0.3個百分點。