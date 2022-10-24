【高盛推介】平保及友邦再創新低 資金連日吸納好倉
2022年10月24日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：平保於上周三(19日)起連跌，今(24日)跌幅擴大，最低見34.7元，創6年新低，最新仍挫逾4.3%。該企將於本周三(26日)公布今年第三季業績，有券商料平保首9個月保費收入增長11%；同期新業務價值將跌27%，料第四季將按年持續改善。該行維持平保「跑贏大市」評級，目標價60元。
友邦保險亦由上周三起連跌，今早低開約1.4%後跌擴大，最低見62.4元，創超過兩年新低，最新報62元，跌逾5%，目前為連續第4日下跌。友邦將於下月中旬公布第三季業績，有券商料固定滙率計，新業務價值料增長5%。該行重申對友邦「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見友邦及平保好倉於上週皆獲資金連日吸納，5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約500萬及430萬元。
由於友邦及平保創近年新低，投資者如計劃部署反彈，宜重新審視產品條款，目前宜選擇貼價條款的產品以控風險。
投資者如看好平保，可留意屬貼價的平安購(25961)，為市場上少數貼價條款的選擇。
平安購(25961)，行使價46元，2023年02月23日到期，實際槓桿8.6倍，市場上少數貼價條款。
投資者如看好友邦，可留意屬貼價的低街貨友邦購(25504)，為市場上少數貼價條款的選擇。
友邦購(25504)，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。
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