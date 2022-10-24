陳偉明：市場未夠恐慌　撈底要審慎

英國新任財相候俊偉撤銷迷你預算案，刺激英鎊匯價上升、美元回軟，帶動港股上周初曾回升至近16,900點，然而香港《施政報告》及中共「二十大」未見特別利好政策出台，加上英國通脹數據升幅超預期，以及美國債息續走高，拖累英鎊偏軟、美匯回升、人仔續跌，港股於上周四(20日)跌穿11年10月歐債危機低位16,170點後，在16,010點略有反彈。

美國聯儲局官員上周五(21日)「放鴿」，市場預期聯儲局加息步伐可能放緩，刺激美股勁升逾700點。正當投資者普遍認為港股16,000或有支持，恒指今(24日)早市一如筆者上周預期正式失守16,000關，並跌穿15,500點，希望筆者上周預早提醒港股底位難在短期內出現，並強調不要相信甚麼技術超賣、背馳、估值便宜及低殘等撈底藉口，能幫助不願做淡的讀者最少能避過一劫。

事實上，美國10年債息超過4厘，在本港仍處低息環境下，美股強，港股弱根本毫無懸念，而且技術上每見美股反彈亦未能帶動港股連續兩日企於上日高位之上，可見港股反彈動力弱得可憐，加上在港股創13年新低下，俗稱港版恐慌指數的恒指波幅指數(VHSI)目前只是去到大約40水平，仍未升穿今年3月高位50.83，可見市場情緒仍未夠恐慌，在此情況下撈底仍要審慎。

策略上，由於港股跌幅已大，而引伸波幅開始扯至高位，繼續Long Put做淡值博率已經明顯減低。英國暫時亂局已定，筆者反而傾向建議讀者分注Short Put防守力較強的下月等價匯豐期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明