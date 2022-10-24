創勝在TEMTIA會議公布同類首創抗體TST003項目進展

TEMTIA是一個致力於上皮間質轉化(EMT)研究的國際會議。當上皮細胞失去黏附性，上皮細胞特徵逐漸喪失，並採用個體化的運動表型時，EMT過程被觸發。EMT最初被定義在發育階段，並有助於癌症的進展和轉移。EMT已被證明是包括檢查點抑制劑免疫療法在內的腫瘤治療耐藥的重要機制。

至於TST003是一種高親和力單克隆抗體，靶向TGF-β超級家族成員Gremlin1。Gremlin1蛋白是一種高保守型分泌蛋白，在發育過程中發揮重要作用。Gremlin1在多種實體瘤中高度上調。Gremlin1蛋白促進上皮間質轉化。在檢查點抑制劑耐藥的多種難治性實體瘤(包括去勢抵抗性前列腺癌和微衛星穩定轉移性結直腸癌)的人源性組織異種移植腫瘤模型中，TST003展現出有前景的單藥活性。在同源移植小鼠模型中，TST003也增強了檢查點抑制劑的抗腫瘤活性。TST003已於2022年9月獲得FDA批准進入臨床試驗。