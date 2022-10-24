調查：93%人認為科技及數據技能現人才缺口

香港銀行學會發表今年銀行業人才培訓和發展調查，人才管理及技能缺口較去年有所擴大，93%受訪者認為科技及數據技能出現人才缺口，按年飆升11個百分點；分別有85%及81%的人指在綠色和可持續金融相關技能及銀行業新知識和技能方面出現缺口，按年增12及2個百分點。

調查訪問近1,000名銀行業界、僱員、監管機構、大學生、培訓機構等各行業持份者。發現業界最為需要的知識及技能為監管合規科技知識，按年升9個百分點至75%，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，隨着近年跨境金融活動增加，監管機構透過更多科技進行監控，包括KYC(Know Your Customer，了解你的客戶)、反洗錢等相關技能需求增多。而大灣區跨境銀行知識需求減少5個百分點至56%，業務及產品知識則增加5個百分點至54%。

有意見認為，本港近年出現的移民潮擴大人才缺口，梁回應指，造成人才缺口非單一原因，加上近年香港和內地政府近年大力推動金融業，尤其是金融科技、大灣區和ESG(環境、社會和管治)等相關領域需求增多，故需要更多的人手支撐。同時，隨着金融服務日漸普及，認為業界人手需求將有增無減；同時，銀行內部作人手調配培訓，較招聘新人入行更能節省時間成本。

上周施政報告推一系列招攬海外人才措施，梁認為「僅是個開始」，相信日後陸續推出更多措施改善吸納人才工作。她直言，各行一直在從海外招聘人才，但現時由政府直接牽頭，料將推出包括稅務資訊等一站式平台，方便海外有興趣的人才取得資料及考慮。

面對國際競爭方面，她指，香港作為國際金融中心的品牌「一直存在」，香港有不少銀行，可該海外人才選擇及發揮，而本港在工資水平和工作選擇上亦較具吸引力。