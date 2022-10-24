調查：逾65%港人接受以數碼港元交易

香港金管局就零售層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」或e-HKD)進行研究。科大商學院周⼀(24日)公布「數碼港元公眾意見調查」結果，僅34.1%的受訪者聽過央行數碼貨幣，但仍有高達65.3%接受以「數碼港元」進行交易。

香港科技大學商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏認為，港府推行電子消費券，加上市民在新冠肺炎疫情期間增加網購，令電子支付近年於香港社區迅速普及。儘管市民對央行數碼貨幣認識有限，由於市民對電子支付服務普遍有良好觀感，將有利數碼港元於社區普及。

調查於今年8月底向逾6,600名成年市民進行問卷調查，惟42.3%的受訪者認為，倘若香港推出數碼港元，大部分市民將會用作日常交易，研究團隊預料，該比例會隨着公眾對數碼港元的認知增加而上升。

另外，調查亦發現「網絡安全性」及「個人資料私隱保障」為數碼港元的最重要兩項設計特點，有約6成受訪者視前者為最重要的特徵，約4成視後者為第二重要特徵。同時，數碼港元的「可用性」及「廣受商戶接受」均為成功推行的重要因素。

私隱資料保障方面，65.3%的受訪者接受以數碼港元支付的交易，可如信用卡交易般被追蹤溯源。而高達86.4%認為小額交易應為匿名，86.9%則認為大額交易應能追蹤溯源，以助偵查欺詐及金融犯罪。

科大商學院院長譚嘉因指，由於數碼港元的研究處於起步階段，認為市民對數碼港元的「第一觀感好重要」期望調查蒐集所得的意見，可為有關當局提供參考。