道期跌118點　油價挫逾1%

美匯指數報112.38；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.2968；美元兌日圓報149.28；歐元處0.9830；英鎊報1.1331。金價報1,762美元。油價跌逾1%，布油報92.12美元，紐油報83.63美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨跌118點。

●市後關注點

-21:45 美國10月標普製造業採購經理指數（PMI）；美國10月標普服務業採購經理指數（PMI）

●恒生指數收市報15,180點，跌1,030點或6.35%，市值蒸發超過1.8萬億元。科技指數首度插穿3,000點大關，收市報2,801點，跌299點或9.6%；國企指數收報5,114點，跌402點或7.3%。主板全日成交增至1,617億港元，港股通淨買入66.91億元。大型科網股全線被拋售，美團急瀉14.8%，收報120.6元。股王騰訊低見205.2元，收報206.2元，跌11.4%。阿里巴巴跌至60元邊，收報61.65元，跌11.4%。京東集團、百度集團及網易亦創上市新低，收市挫13.1%、12.2%及7.8%。另外，小米集團跌8.6%；快手及嗶哩嗶哩收挫12.6%及13.1%，齊創新低。

-百度股價挫逾9%再創新低，高位累瀉近七成。

●約翰遜宣布不角逐保守黨黨魁，英鎊兌港元見8.8832。

●台灣財政部長：須推動貿易多元化，關注中美關係。

●印度神童警告人類將面臨糧災，醒你一個避劫方法...

●IMF警告歐洲部分地區陷更嚴重衰退，加劇社會緊張。

●沙特推價值209億措施吸引投資者，冀成區域供應鏈樞紐。

●中國經濟：

-第三季GDP按年升3.9%，好過預期。

-內地9月70城樓價續下滑，按年跌幅恐7年最大。

-內地9月社會消費品零售總額按年升2.5%，遜預期。

-內地9月出口按年升10.7%，進口升5.2%。

-內地首三季CPI按年漲2%，PPI按年升5.9%。

●香港一個月期拆息升穿3厘，創近14年新高。