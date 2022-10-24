【產經直播】港股難守萬五關？咪亂撈底？
2022年10月24日 16:30
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內地第三季重磅經濟數據延至二十大閉幕後公布，GDP增長雖好過預期，惟無助中港股市表現，恒指周一(24日)暴瀉逾6%，甫開市即失守萬六關，之後愈挫愈深，最多更跌1,128點，收市仍跌1,030點，收報15,180點，成交增至1,617億元。恒指連萬五點關亦岌岌可危，短線會唔會失守埋？至於內地A股三大指數亦全線下跌2%。投資者暫時咪亂估底入市？
科網板塊乃跌市重災區，科指重挫近一成，插穿3,000點關。龍頭股「ATMJ」跌幅全部超過一成，其中美團(03690)跌近15%，何解佢最傷？另外，野村預計快手(01024)今年第3季收入或會低於市場預期，雖維持「中性」評級，但大削其目標價38%，快手股價勁跌逾12%，宜繼續遠離呢類股份？
業績股方面，中國海外發展(00688)今年首9個月物業銷售額按年下降26.9%，經營溢利跌逾34%，中海股價急插一成。內地9月70個大中城市樓價按年跌幅擴大，且為連跌5個月，內房股有排衰？
至於滙豐控股(00005)將於周二(25日)公布業績，根據滙控內部綜合券商預計，滙控第3季列帳基準稅前盈利中位數將按年下跌逾54%。不過，滙控股價逆市做好，升1%過外，有咩原因？滙控未來前景又係點？
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