【產經直播】港股難守萬五關？咪亂撈底？

內地第三季重磅經濟數據延至二十大閉幕後公布，GDP增長雖好過預期，惟無助中港股市表現，恒指周一(24日)暴瀉逾6%，甫開市即失守萬六關，之後愈挫愈深，最多更跌1,128點，收市仍跌1,030點，收報15,180點，成交增至1,617億元。恒指連萬五點關亦岌岌可危，短線會唔會失守埋？至於內地A股三大指數亦全線下跌2%。投資者暫時咪亂估底入市？

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