元朗PARK YOHO Bologna收逾千票　暫超購15.6倍

新地代理總經理陳漢麟稱，該盤至今已接獲逾1,000張入票，按首輪銷售發售60伙計，超額認購約15.6倍。入票的客源中，六成屬區內買家，投資者佔約三成。

首輪價單銷售涵蓋的單位包括4伙開放式戶、29伙一房戶(當中18伙屬複式一房戶)、14伙兩房戶及13伙三房戶。而招標單位則包括4伙連平台特色戶及2伙頂層特色戶。

他指，項目發售當日會即場抽籤，並分兩節時段揀樓，其中優先的A組買家須購買一個複式單位、或一個三房單位、或兩伙指定單位，A組提供34伙。而B組買家則可購不多於兩伙指定單位。首輪銷售的截票時間為周三(26日)下午4時。

此外，PARK YOHO系列項目設有雙住客會所「Club COMO」及「Club GARDA」連同公用花園及遊樂地方總面積約76萬方呎，提供約70項設施，包括6個游泳池、2個大型健身館及宴會廳。而該盤會所管理費約4元。