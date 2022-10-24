滙豐：1000萬以下貸款可透過「商業數據通」取信貸記錄

滙豐今天宣布，透過香港金融管理局的「商業數據通」平台，與香港商業信貸資料庫連接，加快及簡化中小企貸款審批流程，在金融科技領域上又創另一里程。

香港商業信貸資料庫為貸款機構提供企業信貸記錄，涵蓋全年營業額1億港元或以下的非上市中小企，以及所有獨資及合夥公司。滙豐將於十月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1000萬港元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。

銀行以往在提供或續借貸款時，需要經電郵向香港商業信貸資料庫索取企業信貸記錄。透過「商業數據通」與香港商業信貸資料庫連接，大大縮短有關程序的處理時間。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「商業數據通」開創新猷，協助中小企更方便及容易獲取銀行融資，推動香港普及金融發展。在平台正式推出後，滙豐成為首批與香港商業信貸資料庫連接的銀行，加快企業貸款審批流程。滙豐將繼續與不同類型的數據提供方合作，發展更多應用場景，為香港金融科技生態圈注入更強動力。