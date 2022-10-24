港元拆息飆升　中原王美鳳：資金成本增港銀或再加P

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓按相關的1個月港元拆息今日(10月24日) 升至3.02%，創自2008年10月底至今14年來新高，意味反映銀行資金成本的1個月拆息3.02%已明顯高於市場按息介乎2.625%至2.875%，銀行已有再加P壓力。

近日美元拆息進一步上升，令港美息差一度再拉闊，促使金管局最近再需承接港元沽盤，令本港銀行體系結餘進一步縮減至約1,001.66億元，由於銀行結餘減少，1個月港元拆息遂加快跟隨美息升勢。現時美國11月議息期臨近，美元拆息將繼續上升，相信港美息差將再次拉闊引發套息交易促使銀行結餘進一步下降至跌穿千億元水平，以及港元拆息將繼續上升；預料11月初美國議息後，本地銀行將再次上調最優惠利率(P)，料P加幅不少於0.25%。

王美鳳指出，市場預期在11月初美國較大機會在議息後加息0.75厘，屆時美國聯邦基金利率將達3.75%至4%，在過往2005年加息周期，當美國聯邦基金利率處於3.75%，港P已有顯著加幅，尤其當1個月拆息升穿3厘後，港P升速加快，相信11月美國議息後本港銀行將上調最優惠利率(P)，料加幅不少於0.25%，屆時按息將升至達3厘，介乎2.875%至3.125%水平。

王美鳳表示，以平均按揭額約500萬元為例、30年期計，按息由2.725%加至2.975%計，每月供款增加$667至$21,013 (加幅3.3%)，年內兩度加P，按息由2.5%加至2.975%計，每月供款增加$1,257(加幅6.3%)；每100萬按揭額、30年期計，按息由2.725%加至2.975%，計每月供款增加$134(加幅3.3%)。