百勝中國：目前無裁員計劃　對收購非常審慎

集團旗下肯德基早前推出「香骨多多桶」、雞胸漢堡等，她指出，新產品的食材主要是較冷門及廉價的原材料，務求將全隻雞的不同部位「用到盡」，有助降低原材料成本之餘，也可以減少浪費。

她又指，大眾對消費取態保守，人們減少外出玩樂，周末的生意比以往困難，但同時因應門店人員較為清閒，可以在周末推出新產品，利用新鮮感吸引消費者，亦有進行促銷活動，如滿額消費折扣、消費贈券等，部分消費者或會放棄兌換消費贈券，有助「拉上補下」，對毛利率的影響不大。

至於中餐品牌小肥羊及黃記煌方面，她表示，中餐營運模式與西餐有別，主要是加盟店，而「生意要一個一個逐個做」，因要培養自有的團隊規模、產業鏈等，野蠻式擴張非集團主張模式，強調可持續發展是首要條件。

另外，屈翠容提到，投資則先優先考慮原生增長業務、科技及數碼化，對收購是「非常審慎」，除了衡量收購目標的商業模式優劣外，同時會考慮日後如何運作、有否對應人才等。手頭現金充裕，上半年已動用4億美元回購股份、1億美元派發股息，日後回購要視乎現金流及財政狀況，現仍有12億美元回購授權額度。