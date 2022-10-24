金管局：金融峰會訪客可在私人包間共膳　「中招」可包機

國際金融領袖投資峰會下周三(11月2日)舉行，金管局總裁余偉文於《匯思》撰文指，相關活動的籌備工作正緊張有序地進行當中，期待各地金融領袖出席。余稱，領袖們所代表的金融機構在全球金融市場各環節均佔領先地位，因此，對於如何管理全球面臨的一系列複雜風險和挑戰、對於怎樣善用金融的力量去自強並更好地服務社會，他們都有獨到的觀點和想法。

他表示，基於上述考慮，加上反應踴躍，已將峰會延長至11月3日，增設一個與國際投資者對話的專場，並在其他專題討論環節增邀重量級講者，相信講者精闢的見解會對我們有很多啟發。

同時，行政長官剛發表施政報告，峰會也是一個很好的機會讓來自海外的與會者更好地了解香港未來的發展方向、願景、將推行的落實措施，以及為海外企業提供的機遇。

另一方面，不少與會者亦向他表示，對來港參會充滿期待。當中一些將攜同其全球管理團隊來港，好讓團隊在制定區域發展策略時有更實在的依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶接觸會面；也有一些將舉辦機構誌慶活動，或借此機會考慮日後在港舉辦全球或區域活動。

余氏認為，這種活力和動能正是香港作為區域樞紐所具備的特點，也是展現香港逐步調整抗疫措施、走向復常之路的明證。因此，當局會採取一些必要的安排，讓峰會參與者可以充分善用短暫留港的時間進行各種活動。這些安排總體上依循現行檢疫防疫措施的基本原則，包括訪客在赴港前、抵港、三天醫學監察期間均要進行新冠肺炎測試；如果測試結果呈陽性，可選擇乘坐專機離港，或者進行隔離，直至從公共衞生角度考慮被視作安全，方可取消隔離。

在符合這些基本原則和採取必需的防範措施的情況下，將為訪客提供一些合理的便利，包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。