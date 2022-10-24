投資者加快沽貨　科技指數創新低　6大中企年內蒸發5萬億

科技巨企股價再現「殺戮潮」，皆因市場憂慮內地或進一步打壓民營資本的擴張，收緊對大型企業的監管，引發各路資金加快沽貨清倉。不過，中共中央政策研究室主任江金權則表示︰「有蛋糕才能談得上分蛋糕」，又謂實現共同富裕是一個長期的歷史過程，當前着力穩住宏觀經濟大盤，保持經濟發展良好趨勢，這是推進共同富裕的前提。

科技股周一普遍錄得逾一成的跌幅。阿里巴巴正在籌備年度最大的網購盛事「雙11」，有逾29萬個品牌參與，可惜「大平賣」的還有阿里股票，周一收跌11.42%，續創在港上市以來新低。

與阿里成難兄難弟的還有騰訊，周一股價跌幅同樣是11.42%，續於2017年以來低位繼續下探，主席馬化騰的身家亦單日損失了215億元。天風國際預期，騰訊第三季收入將按年下跌1.7%，並指其遊戲業務短期弱勢。不過，在業績公布的靜默期後，公司料將延續較大力度的股票回購政策。另外，美團股價更大插14.83%，收報120.6元，正朝向今年3月時低位103.5元推進；京東則挫13.16%創新低。

由李彥宏掌舵、醜聞不斷的內地搜尋引擎百度股價瀉12.2%，收報78.8元，由高位計累跌近七成。假如投資者當初以抽新股方式(招股價每股252元)買入持貨至今，一手(50股)帳面約蝕8,660元。遊戲公司網易同樣跑輸大市，周一挫7.81%，收報88.5元，與百度一同繼續創下在港上市以來新低。