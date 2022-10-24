道指升447點　阿里巴巴美股跌穿上市價

市場憧憬聯儲局減慢加息步伐，美股周一早段延續升勢。道指升447點，至31,529點；標指升39點，至3,791點；不過成分股中包括中資科技股在內的納指升22點，至10,882點。港股夜期報15,151點，升17點，低水30點。

中概股跌勢未止，阿里巴巴美國預託證券(ADR)報61.11美元，跌逾15.3%，折合相當於59.963港元，較香港收市價再跌2.74%。阿里的美國股價已跌穿2014年其上市價的水平。拼多多跌24%、京東跌17.01%、嗶哩嗶哩股價報16.74%。

摩根大通「第二把交椅」、總裁兼營運總監Daniel Pinto認為，美國衰退難免，因為聯儲局仍有必要繼續強硬加息以應對通脹。在他看來，當前股市可能尚未見底，特別是市場對企業明年的盈利預期似乎仍過於樂觀，市盈率(PE)估值似乎也偏高。

蘋果公司(Apple Inc.)將在本周四發布財報，德意志銀行析師們預計其業務將保持穩健，因供應鏈問題緩解可能會抵消一些業務部門走軟的負面影響。德銀指出，iPhone 14 Pro和iPad Air的交貨時間延長。Apple股價跌0.12%。