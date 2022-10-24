沙田中心兩房撻訂愈賣愈平　做價見近年新低

樓價尚未止跌，沙田中心有撻訂貨愈賣愈平，屋苑一個兩房戶早前以430萬元沽出，惟買家撻訂棄購，單位最新以425萬元再度售出，較原售價跌價5萬元，並創項目近年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角富雅花園金柏閣低層F室，實用面積約446方呎，兩房間隔，成交價約608萬元易手，呎價約13,632元，低市價一成，新買家為區外首置上車客。單位原業主於2008年9月以約225萬元購入單位，持貨14年帳面獲利約383萬元，升值約1.7倍。

●美聯周永業指出，西灣河嘉亨灣錄本月第2宗成交，屋苑2座低層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原叫價約1,080萬元，議價後以1,050萬元成交，呎價約21,084元。原業主於2015年1月以約790.4萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約259.6萬元，物業升值約33%。

●中原冼子明稱，筲箕灣莊士軒中層B室，實用面積約353方呎，兩房間隔，以578萬元易手，呎價約16,374元。原業主於2016年以475萬元買入單位，持貨6年帳面獲利103萬元，升值約22%。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角盈暉臺2座中層D室，實用面積約761方呎，三房連套房間隔，望海景，以1,250萬元成交，呎價約16,426元。原業主於2001年7月以約410.3萬元一手入市，持貨約21年帳面獲利約839.7萬元，物業升值約2倍。

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新界區

●中原黎宗文指出，沙田中心廣寧大廈中層H室，實用面積約292方呎，兩房間隔，早前以430萬元近年低位沽出，其後買家撻訂棄購，業主遂重新放盤叫價460萬元，新近以425萬元再次售出，較原先做價低5萬元，呎價約14,555元，樓價及呎價均創屋苑近年新低。

●中原蔡創文稱，沙田中心佳寧大廈高層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，望開揚河景，屬屋苑最優質兩房河景單位，附有企理裝修，9月放盤叫價650萬元，下調至620萬元仍無人問津，最後減至570萬元易手，呎價約14,615元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山海栢花園4座低層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，原開價828萬元，放盤3個月減價150萬元，以678萬元獲承接，減幅18.1%，呎價約16,456元。原業主於2017年3月購入上址，持貨逾5年帳面獲利98萬元，升值17%。

●利嘉閣吳壽文指出，荃灣環宇海灣6座高層A室，實用面積約896方呎，四房連套房間隔，原開價約1,400萬元，以約1,260萬元易手，呎價約14,063元。原業主2014年斥約1,043.2萬元一手購入，持貨8年帳面獲利約216.8萬元，升值逾20%。

●美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城7座中層A室，實用面積約647方呎，三房連套房間隔，原業主已移民，5月放盤開價1,080萬元，樓市持續跌勢，終累減228萬元，以852萬元成交，呎價約13,168元。原業主於2001年以279萬元購入單位，持貨逾21年帳面獲利573萬元，升值約2倍。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣10月暫錄7宗成交，屋苑6座低層D室，實用面積約831方呎，三房連套房間隔，以1,068萬元放售，下調至988萬元後即獲新買家洽詢，議價後減至850萬元成交，累減218萬元，呎價約10,229元。

●美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣6座中層E室，實用面積約537方呎，兩房間隔，業主因移民放售，開價600萬元，終減至550萬元成交，呎價約10,242元。

●中原曾展鵬稱，沙田花園城10月暫錄5宗成交，屋苑3期A座雅蕙苑高層B室，實用面積約268方呎，開放式間隔，業主7月放盤叫價470萬元，減價90萬元或約19%，以380萬元易手，呎價約14,179元。原業主於1988年以33.5萬元買入單位，持貨34年帳面獲利346.5萬元，升值超過10倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海匯第3座低層K室，實用面積約427方呎，一房間隔，望山景，叫價700萬元，減價30萬元，以670萬元成交，呎價約15,691元。原業主於2017年6月購入上址，當時作價653.1萬元，持貨5年帳面獲利約16.9萬元，單位只升值約3%。

●中原曾慧敬表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，享內園景，最初叫價510萬元，減價約6.3%，以478萬元沽出，呎價約10,646元。原業主則於2018年1月以442萬元購入單位，持貨4年多轉售帳面獲利36萬元或8%。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心8座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，減價25萬元，以495萬元售出，呎價約10,879元。

●中原王勤學指出，元朗雍翠豪園1座中層B室，實用面積約488方呎，兩房間隔，叫價660萬元，累減72萬元或約11%，以588萬元沽出，呎價約12,049元。原業主於2018年2月以625萬元買入單位，持貨4年帳面蝕約37萬元或6%。

●美聯陳贊強表示，元朗錦綉花園一座雙號屋，實用面積約1,035方呎，三房連套房間隔，附設私人花園及車位，以1,210萬元成交，呎價約11,691元。據悉，原業主於1998年11月以380萬元購入物業，現轉手帳面獲利約830萬元。

●美聯郭仲雅表示，元朗悅富豪苑單號下層複式單位，實用面積約1,246方呎，四房連套房間隔，設有約600方呎花園並附有車位，原開價1,085萬元，減價207萬元，獲年輕客由租轉買，以878萬元承接單位，呎價約7,047元。原業主於2012年以536.8萬元購入物業，持貨逾10年帳面獲利341.2萬元，升值約64%。

●中原陳偉業表示，東涌昇薈10座中層F室，實用面積約434方呎，一房間隔，享開揚市景，上月開價690萬元，受加息影響，市況低迷，本月初減至630萬元，及後見施政報告未有撤辣，最終再減10萬元，獲首置客以620萬元承接單位，呎價約14,286元。原業主於2019年7月以600萬元買入單位，持貨3年樓價幾近「打回原形」，僅升值20萬元或約3.3%。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳新寶城3座低層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，今年9月開價約660萬元放售，由於想加快套現，於是接連降價，最終累減約65萬元，以約595萬元成交，呎價約15,782元。原業主2019年初以約585萬元購入單位，持貨近4年帳面獲利約10萬元，扣除使費損手離場。

●中原柯勇指出，將軍澳海天晉1座低層特色戶，實用面積約835方呎，三房連套房間隔，附連約737方呎平台花園，叫價2,690萬元，議價後以2,320萬元沽出，呎價約27,784元。原業主於2016年以1851.68萬元購入上址，持貨6年帳面獲利468.32萬元或25%。

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