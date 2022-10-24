港股大跌促樓市投資者急掟貨　粉嶺兩房戶平市價1成沽

港股周一急瀉逾千點，二手樓「傷上加傷」，個別投資者恐樓價再跌，即拋售收租單位。粉嶺花都廣場兩房單位，連減多口價後，以428萬元沽出，低市價約10%。而鰂魚涌太古城更錄全月最低價成交，兩房收租盤累劈415萬元，僅以785萬元售出。

世紀21奇豐黎樹森表示，上述花都廣場4座中層E室，實用面積約370方呎，8月初叫價550萬元放售，其後開價堅持470萬元，早兩日已減至430萬元，周一再減兩萬元沽貨，呎價約11,568元。同類型單位4月時做價達530萬元，即使近日成交，普遍約480萬元。

太古城10月錄約12宗買賣。美聯范浩軒稱，該盤建安閣中層F室，實用面積約503方呎，6月開價1,200萬元，上月累減至920萬元，因市況最近再降價至850萬元，周一再減65萬元，獲上車客購入，呎價約15,606元。中原李百達指，南山閣低層原則三房戶，亦售968萬元，呎價僅約14,049元。

東涌收租盤都有平賣。美聯鄭文龍表示，海堤灣畔2座中層A室，實用面積約562方呎，收租業主9月開價860萬元放售，本月中降價至800萬元，周一終售778萬元，呎價約13,843元。較同類型單位7月做價再低約8%。

個別業主怕樓價受股市拖累，以新低價放盤。中原胡鴻洲指，九龍站凱旋門朝日閣中層放盤，實用面積約518方呎，向為收租物業，周一減價100萬元，最新以1,700萬元放售，料再有議價空間。事實上，同類型單位8月時曾售1,780萬元，當時已屬近5年低位。

入伙盤投資業主更為心急。有代理透露，青衣明翹匯本月底辣招才鬆綁，但現時已有近50個買賣盤，實用面積約303方呎一房戶，入場費由508萬元起，部分單位更一直「丟空」，務求盡早出貨，而港股急跌，已有業主即時加佣至1.5%。

將軍澳區二手市，今亦都錄多宗減價。中原伍錦基指，峻瀅II第2座一個低層放盤，劈價140萬元，開價減至830萬元。他又指，近日領都1座左翼套四房戶，減價160萬元，日前售1,010萬元，呎價僅約10,348元，約5年帳面只升值約1%，料蝕使費。

此外，各區損手情況持續，周一至少出現3宗帳蝕個案。消息稱，馬鞍山天宇海1B座低層D室，售價913萬元，約3年帳蝕155萬元。馬頭角Downtown38高層戶售580萬元，約3年帳面貶值近20萬元。中原王勤學指，元朗雍翠豪園1座中層B室，累減72萬元至588萬元沽出，原業主持貨約4年帳面虧蝕37萬元。