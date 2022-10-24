新盤UPDATES：元朗錦田北超購逾4倍
2022年10月24日 22:03
東網電視更多新聞短片
兩個新界上車盤的競爭愈演愈烈，元朗錦田北率先公布周四展開首輪銷售，發售66伙。而粉嶺北新盤收票亦暫錄超額認購逾4倍。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna落實周四首輪賣66伙
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，已上載銷售安排，落實周四(27日)展開首輪銷售，分別以價單形式發售60伙及招標出售6伙，合共66伙。新地代理總經理陳漢麟稱，該盤至今已接獲逾1,000張入票，按首輪銷售的價單單位60伙計，超額認購約15.6倍。入票的客源中，六成屬區內買家，投資者佔約三成。
首輪價單銷售涵蓋的單位包括4伙開放式戶、29伙一房戶(當中18伙屬複式一房戶)、14伙兩房戶及13伙三房戶。而招標單位則包括4伙連平台特色戶及2伙頂層特色戶。他指，項目發售當日會即場抽籤，並分兩節時段揀樓，其中優先的A組買家須購買一個複式單位、或一個三房單位、或兩伙指定單位，A組提供34伙。而B組買家則可購不多於兩伙指定單位。首輪銷售的截票時間為周三(26日)下午4時。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期暫超額逾4倍
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，截至周一(24日)下午約8時，已累計接獲574張入票，按首張價單113伙計，已超額認購逾4倍。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，該盤以「健康生活」為發展主題，以推動ESG (環境、社會和企業管治)理念。該盤亦榮獲多個相關領域的獎項及認證，包括WELL v2鉑金級認證及健康建築評價標準2021年版(CHBL 2021)鉑金級認證。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期推1伙招標發售
由長實集團(01113)發展、於上月已出售予新加坡基金的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周一(24日)上載銷售安排，落實本周五(28日)起招標發售一伙四房戶。該單位為10樓2號室，實用面積2,154方呎，採四房連儲物室間隔，並私人升降機大堂，連63方呎露台及16方呎工作平台。單位招標由10月28日至11月11日，期間會於每日上午9時招標，上午11時截標。
●馬鞍山Silversands四房2,659萬元招標沽
臨海項目不乏捧場客，信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands已屆現樓，並已獲批滿意紙，該盤周一(24日)透過招標售出3座5樓B室，實用面積1,110方呎，採四房一套連工作間(連洗手間)間隔，成交價為2,659.4萬元，呎價23,959元。據悉，項目至今累售114伙，佔全盤160伙逾七成，套現逾12億元。
●屯門帝御累沽1,749伙 套現逾86億元
由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列項目已屆現樓，亦正展開交樓程序。恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，該系列項目至今累售1,749伙，套現逾86億元，平均成交呎價15,489元，每伙平均成交價約494.9萬元。該盤目前尚餘33伙待售，主要屬三房及四房單位。
現樓提供3個現樓示範單位，由即日起對外開放，以供參觀。其中，她特別介紹帝御．星濤的第1座9樓02室，實用面積817方呎，以「THE HOLIDAY HOME 」為設計概念作布置，斥資約100萬元作裝修費，該單位定價為1,402.3萬元，呎價約17,164元。
●觀塘凱滙連平台戶售1,500萬元
信和置業(00083)的觀塘凱滙，最新亦售出1座6樓H室連平台戶，實用面積758方呎，屬三房一套間隔，連135呎平台，以1,500萬元成交 ，呎價19,789元。凱滙系列項目開售至今累售1,921伙，套現逾248億元。
●旺角利奧坊‧曦岸兩房招標888萬沽出
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧曦岸，最新招標售出2座5樓G室，實用面積362方呎，兩房間隔，成交價為888萬元，呎價約24,530元。
●啟德THE HENLEY I一房終止交易
恒基地產(00012)旗下、已屆現樓的啟德THE HENLEY I，新近錄得終止交易個案，涉及的單位為2座1樓G室，實用面積380方呎，一房單位，原本於2021年7月以962.14萬元沽出，當時呎價約25,319元，惟據成交紀錄冊顯示，該宗成交已於上周五(21日)終止買賣合約。