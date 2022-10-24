新盤UPDATES：元朗錦田北超購逾4倍

兩個新界上車盤的競爭愈演愈烈，元朗錦田北率先公布周四展開首輪銷售，發售66伙。而粉嶺北新盤收票亦暫錄超額認購逾4倍。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna落實周四首輪賣66伙

首輪價單銷售涵蓋的單位包括4伙開放式戶、29伙一房戶(當中18伙屬複式一房戶)、14伙兩房戶及13伙三房戶。而招標單位則包括4伙連平台特色戶及2伙頂層特色戶。他指，項目發售當日會即場抽籤，並分兩節時段揀樓，其中優先的A組買家須購買一個複式單位、或一個三房單位、或兩伙指定單位，A組提供34伙。而B組買家則可購不多於兩伙指定單位。首輪銷售的截票時間為周三(26日)下午4時。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期暫超額逾4倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，該盤以「健康生活」為發展主題，以推動ESG (環境、社會和企業管治)理念。該盤亦榮獲多個相關領域的獎項及認證，包括WELL v2鉑金級認證及健康建築評價標準2021年版(CHBL 2021)鉑金級認證。

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期推1伙招標發售

●馬鞍山Silversands四房2,659萬元招標沽

●屯門帝御累沽1,749伙 套現逾86億元

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列項目已屆現樓，亦正展開交樓程序。恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，該系列項目至今累售1,749伙，套現逾86億元，平均成交呎價15,489元，每伙平均成交價約494.9萬元。該盤目前尚餘33伙待售，主要屬三房及四房單位。

現樓提供3個現樓示範單位，由即日起對外開放，以供參觀。其中，她特別介紹帝御．星濤的第1座9樓02室，實用面積817方呎，以「THE HOLIDAY HOME 」為設計概念作布置，斥資約100萬元作裝修費，該單位定價為1,402.3萬元，呎價約17,164元。

●觀塘凱滙連平台戶售1,500萬元

●旺角利奧坊‧曦岸兩房招標888萬沽出

●啟德THE HENLEY I一房終止交易