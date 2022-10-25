東方日報B1：「空」襲港股　插千點

原定二十大會議期間發布的內地經濟數據最終優於預期，市場亦憧憬美國聯儲局12月或減慢加息步伐，惟外資不但完全置若罔聞，還爭先恐後沽貨，拖累港股周一於成交急升下暴瀉6.35%，為2008年11月6日後單日最傷，慘況直逼金融海嘯，恒生指數非但創下2009年4月29日後的收市新低，全日低位更跌穿了1997年7月1日回歸前交易日的收市水平，意味港股這逾25年的升幅已「化灰」！

恒指周一甫開市已經失守16,000點大關，內地股市及離岸人民幣雙雙重挫下，跌勢愈演愈烈，尾段曾瀉1,128點，見全日低位15,082點；收市報15,180點，急瀉1,030點。

中金公司亦指，現時海外主動型基金對中國股市配置比重遠低於被動型基金，可見前者主動降低了中國資產的比重，不排除與近期地緣政治局勢再度緊張有關。

聯儲局加息周期未結束，中金坦言，港股如要轉勢，只好寄望內地經濟增長預期好轉，或者地緣政治局勢緩和。

港股美國預託證券(ADR)周一早段繼續「食瀉藥」，按比例計相當於恒指再跌270點，跌穿15,000點大關。港交所恒指期權網站更赫然出現行使價僅9,000點的12月份到期恒指期權，成交量12張，未平倉合約150張。

東亞銀行首席投資策略師李振豪坦言，港股已無法估底，原因是市場不清楚新領導層打算如何處理經濟困難、如何推動共同富裕、如何應對中美關係，資金尤其外資遂先行沽貨作壁上觀。

券商對中央新一屆政治局看法迥異。高盛稱，新班子缺少傾向市場化改革的人，可能令離岸中資股的風險溢價短期內高企，又預期「動態清零」防疫政策要在明年次季之後才逐步放寬。野村則認為，剛「入常」且排名第二的上海市委書記李強，一直都被認為支持市場經濟和願意推動增長，其治下的上海在今年封城之前乃平衡防疫與經濟的典範。

李振豪稱，加息周期起碼要延至明年首季始告一段落，市場對企業盈利的預測亦有被進一步向下修訂的風險，「市盈率呢一刻未必真係最平」。他不反對分注入市作長線投資，但提醒要做好持倉隨時再跌10至20%的心理準備，「持貨能力要好強先得」，暫時先看現金流較強、股息回報率7至10厘的股份，如電訊和公用板塊，「股息率要計及企債息差……7厘以上就算坐都舒服啲。」