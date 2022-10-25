【東方產評】中港經濟大洗牌　動盪日子有排捱

任港股估值多「貼地」，還是跌跌不休，散戶大叫「輸死人」，沒有炒股的打工仔強積金亦大縮水，「躺着也中槍」。國際地緣政治不穩，通脹高企，百業蕭條下，股、匯、債、商品等市場持續大幅波動，企業生意難做，打工仔飯碗不穩，政府的財政擔子愈來愈重。這個困局非但香港，全球各地都要面對。惟與過去的危機不同，關鍵在於「中美博弈、東西分裂」，這使得過去數十年沿用的治理方法，難以應對這場危機。適者生存，各方也得思考求變。香港經濟正緊跟祖國戰略作出調節，實際上兩地經濟都在洗牌，目的是構建大國博弈下的新發展模式，惟實現這目標前，動盪不安的日子陸續有來，要熬過苦日子就得靠「信心」二字！

內地政治大事近日告一段落，從昨日兩地金融市場的變化可見，外資用「腳」表態，沽貨離場。不過，市場交易，有看淡的一方，當然也有看好的一方。有賣有買，才能促成交易。過去外資主導港股，舞上舞落當提款機，關係只有「利」字。如今港股已成中資主場，失去話語權的外資求去，說白了是「難留」，但也絕不等於港股末日。貼切點說，這是港股「轉莊」、資本博弈的過程而已，一時間少了美資參與，多了內地、亞洲和其他非美資金投入，最重要的是香港做好資本市場，服務好區域經貿發展的需要，長遠自不失出路。

事實上，想看清大局，得站高看遠。時值中美博弈，美國一手推反全球化，無所不用其極彰顯美元霸權，圖遏止中國崛起，並收割全球，這是引發世界經濟一連串巨變的底因，不論分析中港以至全球經濟，都不能離開這個背景出發。一場俄烏戰爭，已奠定了東西分裂的大方向。歐美無論如何要與俄羅斯鬥到底、美國對華的各項制裁亦只會愈演愈烈。在這背景下，仍老是以為過去沿用的一套是最好的、是不能改變的，將無法應對世界變化。

展望未來，無論是世界科技、製造與金融等發展，都會呈兩大制式來發展，世界經濟將從自由開放、分工合作、互惠互利的全球化發展，轉變為區域化發展模式，疊加去美元化與數碼化的新趨勢，將對國際貿易、金融、民生經濟起翻天覆地的變化。香港作為一個國際大都會，不可能繼續安於現狀，只有在風暴來臨前，積極求變，防備應對。調整市場與政府關係，更好地運用資源，配合國家戰略，優化發展，就成香港新發展方向。雖然大家都沒有水晶球，難預知結果，但大棋局發展如是，也只有順着大勢出牌。

常言道：山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉。身處世界百年變局，政經推演，往往出乎意料之外。如今，非但中、港經濟在經歷轉變，全球權力與金錢都在進行大洗牌，過去數十年的一套，未來未必再管用，就靠各方共同尋求可持續發展的新體制、新模式。自問無法阻擋巨變，求存就得自我調節，適應變化，盡量規避風險。有心理準備，未來好一段時間，都不再是追求投資回報的適當時點，能在動盪之中，做到「安身立命」已算成就。