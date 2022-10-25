廖嘉豪：內地第四季經濟增長或再改善

內地第三季經濟增反彈，按年增長3.9%，高於第二季度的0.4%，亦超出市場預期。基礎設施建設持續推進，支持9月工業生產擴張。兩大風險依然存在：房地產銷售僅小幅回升；新冠疫情的再次爆發和遏制措施將在10月對消費構成壓力，勞動力市場在9月已經顯示出疲軟迹象。市場關注已久的領導層改組已經落實。在接下來的幾個月，投資者需要密切留意，新領導層會否就明年經濟工作提供任何線索。花旗維持預測，內地經濟第四季或按年增長4.6%，2023年則可能增長5.6%。

內地固定資產投資增長連續第三個月改善。2022年1月至9月按年增長5.9%，略低於預期。當中1至9月基礎設施投資按年增長，由1至8月的8.3%，進一步溫和改善至8.6%，按這個步伐推算，全年增長甚至有望超過花旗8.5%的預測。地方政府專項債券的發行正在加速10月上漲，並可能在今年剩餘的幾個月中繼續支持基建投資。有報道亦指2023年，地方政府債券的準備工作可能已經開始，最新消息顯示明年或開局強勁。

不過房地產行業在9月僅輕微改善，仍然令人擔憂。9月房地產投資繼續下滑，按年跌12.1%，1至9月累計跌幅達8.0%。樓市銷售增長略為回穩，銷售面積按年跌幅，由8月的22.6%收窄至9月的16.1%，9月銷售額按年跌幅改善至14.2%，表現已經是一年來最好。不過，新開工率繼續大減一半。隨着中央政府最新的寬鬆政策，內地房地產市場或接近「L型」發展狀況的低位。銷售仍將是最重要的觀察指標，只有當銷售穩定下來，新開工和投資才會隨之而來。

展望未來，疫情和房地產疲軟仍然是中國經濟面臨的兩大風險。隨着二十大領導層改組完成，決策者的重心可能會重新回到經濟發展上。政策執行有機會改善。對於房地產而言，如果未來幾個月銷售未見穩定，則可能會採取更多刺激措施。值得注意的還有最新的政策措施，將會以多快的速度，在經濟數據中反映出來。對於防疫政策方面，明年的「兩會」將是一個自然窗口，可以讓新的經濟政策團隊到位的情況下，檢討整套策略，或在兩會後大幅提高動態清零戰略的彈性。在此期間，大家需要關注最高經濟會議，即12月政治局會議和中央經濟工作會議。重新開放準備的迹像也值得跟進，例如[1]疫苗接種率；[2]新疫苗和/或新抗病毒藥物的推出；[3]公共衞生系統發布的指引；[4]領導人外訪及亞運會等重大事件，或為內地通關時間提供更多啟示。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪