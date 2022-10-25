專家樓評：自住樓做「單邊按揭」險一無所有

疫情打擊經濟，股市波動，有樓人士如有資金需要，不少都會考慮用物業套現資金，不過如果物業是有多於一個業主共同持有，做物業套現時，便要得到其他業主的同意才能於銀行做低息按揭套現。不過，近日接到一個求助，客戶由於不想太太發現他的生意出現困難，於是瞞住太太，向財務公司做了「單邊按揭」，息率約24厘，可惜最後生意仍無法挽回，欠下債務無力歸還，財務公司入紙法庭，並已進入收樓程序，到底還有沒有方法解救？

經了解後，得知客戶除了「單邊按揭」外，還有數筆私人貸款，每月還款根本已經多於他原本的每月收入，可說是由他決定做「單邊按揭」的一刻已是「不歸路」。不過，同時也計算過，客戶物業近年升值不少，一按連同「單邊按揭」及私貸等債務的總欠款，只達物業最新估值的70%，如客戶肯向太太坦白整件事，與太太共同以完整物業於財務機構做一按貸款，仍然有可能令到客戶能夠保留自住樓，同時將每月還款金額達至可負擔水平。

客戶也自知一旦自住物業變成「銀主盤」，太太亦必然會發現，但到時情況會變得無法挽救。於是他接受建議，向太太坦白，最後為客戶找到一家較低息的融資機構願意批出達估值70%按揭，讓客戶一次過清還一按、財仔二按及私貸，息率約9厘，每月還款降至約4萬元。

在保住客戶的自住物業後，亦要為客戶制定一個轉回銀行低息按揭的路線圖，只要客戶能準時還款數月，令信貸評級回升，目標是一年內，可轉回銀行低息按揭。

上述個案要留意數點，首先所謂單邊按揭，意思是指物業有多於一名業主，而其中一名業主就其擁有的部分業權單方面申請按揭，銀行一般不會接受這類貸款，只有小部分財務公司會接受，但息率極高，普遍為24厘以上。其實會以聯名方式持有物業，相信業權擁有人都有一定程度的關係基礎，建議先找另一方商討，如能以完整業權向銀行申請加按套現，或更有助改善財困的狀況。另外，遇到財務困境，向有信譽及大品牌的按揭代理查詢，代理會按客戶背景作出詳細分析，以客戶利益為前提，提出方案讓客戶選擇，可減少走冤枉路的時間及金錢損失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣