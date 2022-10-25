林嘉麒：港股尋底　暫宜忍手離場

中國第三季GDP按年增3.9%，優於預期，惟市場信心疲弱，出現恐慌性拋貨，外資昨日中午後加速流出。滬綜指以接近全日最低位收市，是10月12日以來再次失守三千關。深成指同樣愈跌愈深，收市跌2.05%，創業板指瀉2.43%。要留意，大跌市下交投活躍，兩市全日成交8,810億元人民幣，按日大增23.7%，是9月15日以來新高，反映外資信心受打擊加速流出。人民幣即期早盤刷新近15年新低，中間價創近29個月低。港股一日跌逾一千點，已退至15,000點水平，創13年低。單一原因不用勉強作解釋，終歸一句：恒指的弱是冠全球。

聯儲局官員突然轉鴿

事實上，外圍突然有對市場的利好消息。美國聯儲局多位官員相繼放鴿，Nick Timiraos稱局方將在11月議息上辯論應否及如何暗示12月減慢加息步伐；白宮今年填字將較去年削半，加上拜登的學生貸款豁免計劃受阻，將較現時估計縮窄更多。Daly仍認為會加到4.5至5厘，不過改稱目前已接近或達致中性水平，不能過分收緊，局方會放慢加息而非暫停加息，口脗較之前的鷹派表態大相逕庭；Bullard認為目前水平仍可加息的空間已明顯減少，就算通脹數據再稍為惡化，都只會將再調整「a little bit higher」；Evans則只重覆higher for longer的論調。

上周四打後發言的委員均較之前顯著偏鴿，加上Nick Timiraos放風及日本央行干預，今次轉向不會是一個偶然或巧合，就算美股估值仍然昂貴致升幅受限，都隨時夠新興市場出現一輪強勁的bear rally，但最終仍要視乎局方對減慢加息的解讀會否被市場接受。美匯高見113.9後急挫至111.8，資金流入美股推高三大指反彈，唯獨就是恒指獨憔悴。估底，講原因，問幾時彈，意思已不大。暫時退出港股為上策。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒