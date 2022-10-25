道指升417點　比特幣跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.82；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.3271；美元兌日圓處148.82；歐元報0.988，英鎊報1.1303。金價處1,651.18美元。布油報91.32美元，紐油報84.73美元。比特幣跌1%，報1.93萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指收報31,499點，升417點或1.34%；標指收報3,797點，升44點或1.19%；納指收報10,952點，升92點或0.86%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報15,127點，跌52點或0.35%。

●即月恒生指數夜期收報15,104點，跌30點，低水77點，成交37,874張。

●紐約期油收報每桶84.58美元，跌0.47美元或0.6%；布蘭特期油收報每桶93.26美元，跌0.24美元或0.3%。

●紐約期金收報每安士1,654.1美元，跌2.2美元或0.1%。

●英國富時100指數收報7,013點，升44點或0.64%；德國DAX指數收報12,931點，升200點或1.58%；法國CAC指數收報6,131點，升95點或1.59%。

●巨子生物今日起招股，入場費5,595.84元，預計11月4日掛牌。

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