ONE INNOVALE受惠施政報告　重點發展北部都會區

最新一份施政報告中指出「北部都會區」是未來的策略發展據點，亦是驅動香港再創高峰的新引擎，而建成後的「北部都會區」將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟與文化休閒於一體。由恒基物業代理打造的ONE INNOVALE正正坐落於當中的粉嶺北新發展區，而發展商亦積極策劃在項目相鄰的地塊發展商業步行街，將打造成「北環創科走廊」及深圳一帶的消閒生活圈核心，可謂食正大勢。

繼項目第一期ONE INNOVALE-Archway及第二期ONE INNOVALE-Bellevue早前銷售成績理想，第三期ONE INNOVALE-Cabanna首張價單推售113伙，折實平均呎價約14,088元，開放式入場費為276.3萬元。

不得不提，受惠最新公布的施政報告，政府宣布寬免合資格人才在居港七年後，可獲退已繳付的置業印花稅，即稅率將由30%降低至3.75%，相信也會刺激一些居港海外人士考慮於香港置業！

發展商最新開放一個全新的三房一套連儲物室交樓標準示範單位，單位參照E座10樓1室為藍本搭建，實用面積683方呎，客飯廳長約5.5米、闊約2.7米，外連38方呎工作平台及露台，而入口玄關位特別配上大型鏡櫃，既可收納，亦方便住戶出門口前扮靚一番；單位內更附設由姜濤代言韓國品牌智能消毒衣櫃，迎合姜糖之餘又滿足時下高度防疫水平。廚房採梗廚設計，屋內兩個浴室都是明廁，在時下新盤中難得一見；而主人睡房配以約五尺大衣櫃，加上大觀景窗採光度十足。值得一提是全部單位皆設有聰明空間天花收納、淨化消毒門廊及天花筒燈，而部分單位玄關則設有鞋櫃及入牆衣櫃。

至於項目玩樂設施亦值得一讚，該期前迎Club Innovale會所大樓，總面積廣達超過3.6萬方呎，頂層更設有長達30米的無邊際泳池—影樂池，可以游住水睇戲夠晒CHILL，並可飽覽Park Innovale的6萬方呎翠綠景致，當中種滿超過150種喬木及灌木，加之被「城市農莊」、「蝴蝶花園」及「螢火蟲園」的特色綠色設施所包圍，真正全方位享受大自然氣色。

除了綠化設施充足外，會所更引入元宇宙概念，以XR技術打造出實境與虛擬並存的會所空間，餐廳及瑜樂坊可以改轉換不同景觀；另設主題房讓玩家可以安在其中，只需戴上儀器便可睇到不同星體的獨特經驗，還有模擬滑雪機、Toy Art倒立青蛙等，為生活增添更多樂趣。

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，「Cabanna」這字，靈感源自拉丁文，意思是海邊的小屋，包含舒適、溫暖及寧靜的感覺。第三期由D及E座住宅大樓所組成，提供共565伙，實用面積由158至1,054方呎，戶型由開放式戶至四房兩套，另有連花園或連天台特色戶，單位內櫳設計簡約，無論是年輕上車客及同區換樓客均相當合適。