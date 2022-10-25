【高盛推介】騰訊跌穿200元大關 輪證點揀？
2022年10月25日 10:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市周一(24日)急挫，重磅股騰訊控股急挫11.4%。周二(25日)則低開約2%後曾失守200港元關口，最低見198.6元，創超過5年新低，及後跌幅收窄。現報203.2元，跌約1.5%。據數據顯示，騰訊旗下《王者榮耀》上月再度成為全球手遊暢銷榜冠軍，達1.9億美元。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉獲資金趁低積極吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1.2億元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於過去5個交易日共錄得約3,470萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，亦見周一北水積極買入騰訊，錄得約30.6億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的中期選擇可留意騰訊購(26781)，低時間值損耗，適合中線部署。熱門選擇可留意屬行使價280元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(26539)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(64359)，遠牛選擇可留意屬市場上最遠價的騰訊牛(53596)，與現價有約25及55元收回距離。
騰訊購26781，行使價290.2元，2023年4月17日到期，實際槓桿6.6倍，中期、低時間值損耗，適合中線部署。
騰訊購26539，行使價280元，2023年3月24日到期，實際槓桿6.7倍，行使價280元以下產品中，槓桿最高。
騰訊牛64359，收回價180元，行使價177.2元，換股比率500，實際槓桿7.2倍，高槓桿近牛。
騰訊牛53596，收回價150元，行使價147.2元，換股比率500，實際槓桿3.5倍，市場上最遠牛。
騰訊熊54957，收回價250元，行使價253元，換股比率500，實際槓桿4.0倍，新上市貼熊。
騰訊沽26688，行使價223.68元，2023年6月13日到期，實際槓桿2.5倍，貼價。
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